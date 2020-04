«Seguro habrá suspensiones en los comercios más chicos, esto es algo que nunca se vivió», lamentó Aníbal Alarcón

Compartir

Aníbal Alarcón, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la preocupación por la que atraviesan empleados de casas comerciales ya que algunos están percibiendo solo la mitad del sueldo debido a que no completaron el mes trabajando porque todo está parado a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dictó por la pandemia de coronavirus.

«Está complicada la situación para todos, no solo para los empleados de comercio, específicamente en el caso de los trabajadores de Carsa (de la Red Megatone y Musimundo), recibimos una nota donde nos informaban que se le acreditaba solo 50% de los haberes el día martes, me comuniqué con la gente de la empresa y debido a la situación de la pandemia, del aislamiento obligatorio donde tienen cerrados los negocios, no tienen ingresos desde hace 20 días, de todas formas ellos se comprometieron a solucionar de manera paulatina o sea que el resto del 50% que le falta a los trabajadores lo van a percibir, que se queden tranquilos, esto va a ser a medida que vaya abriendo los negocios, ellos van a entrar en ese paquete así que esperemos que tengan los ingresos que necesitan para solventar los gastos de trabajadores, impuestos y demás», explicó.

Asimismo contó que «hasta ahora es el único por el que me llegó una nota, el martes hablé con directivos de la empresa y me dijeron que me quede tranquilo porque los trabajadores sí o sí iban a recibir el 50% de sueldo que les falta, ya les depositaron el 50% de los haberes y lo que resta será en los meses siguientes».

Respecto a los comercios más chicos que también atraviesan por una complicada situación, Alarcón explicó que «seguro que van a haber suspensiones porque esto es algo que nunca se vivió y nos va a tocar a todos los gremios, a todas las actividades más a las que no están trabajando nada, las que no son esenciales peor porque no están teniendo ingresos, los locales de ropa por ejemplo no van a abrir porque no van a entrar entre las que se van a flexibilizar».