SEGUROS: Saporiti resaltó su importancia como una inversión

Ernesto Saporiti integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, indicó que la cultura de previsión es la que ayuda en los momentos críticos a poder sobrellevar de una manera más eficaz todos los desafíos de la vida. Y, en ese contexto explico que contratar un seguro es prevenirnos contra la adversidad. Así, dijo que como sociedad, hemos desarrollado distintas herramientas para protegernos ante eventos que pueden dañar seriamente nuestro patrimonio y destruir, en un instante, lo que hemos construido en años con mucho esfuerzo.

Saporiti coincidió en la importancia de contratar un seguro, para prevenir el perderlo todo. Los riesgos a los que estamos expuestos,-advirtió-, van desde a un incendio, robo o una contingencia climática.

“Para muchas familias, su hogar y lo que está dentro de él es lo único que tienen. En otros casos, es el pequeño negocio que le da de comer a su familia”, explico al indicar que “lastimosamente ni siquiera 5% de ellos tiene un seguro que los proteja si algo sucede; y de ese porcentaje, apenas un puñado tendrá una cobertura realmente adecuada si es que no se asesora correctamente con un productor asesor de seguros”.

“Muchas personas, sin embargo, piensan que protegerse es un gasto no esencial o del cual es mejor prescindir. Es más fácil pensar: “es muy difícil que suceda” o “a mí no me va a pasar” o “si pasa, ya veré lo que hago”. O peor aún: “Dios proveerá””, cuando en realidad todos estamos expuestos”, detalló.

Igualmente, explico que “hoy tenemos las herramientas que nos permiten proteger adecuadamente lo que más nos importa. Si decidimos ignorarlas o no usarlas, tenemos que tener claro que es una decisión que muchas veces afectará nuestra vida”.

Por todo ello, Saporiti recordó que un seguro es un mecanismo de transferencia de riesgos que nos permite intercambiar incertidumbre por certeza, algo que a través de pagos periódicos (la prima anual del seguro), podemos integrar en nuestro presupuesto, y con ello tendremos la certeza de que en caso de presentarse el evento cubierto en el contrato, que podría tener consecuencias catastróficas para nuestro bolsillo, recibiremos la indemnización correspondiente.

Ahora bien, un seguro es un contrato en el cual ambas partes asumen derechos y obligaciones. Es importantísimo leerlo y saber lo que estamos comprando, es decir, tener claras nuestras obligaciones y lo que podemos esperar, advirtió Saporiti.

“Los productos de las distintas compañías no son iguales y una pequeña distinción puede hacer una gran diferencia a la hora de la indemnización. Lamentablemente muchas personas comparan sólo precio, pero no condiciones. Por ello resulta importante contar con el asesoramiento profesional de un Productor Asesor de Seguros. Porque con un Productor Asesor de Seguros, siempre es más seguro”, recordó.

