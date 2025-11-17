Seis días de handball y nuevos campeones en Bariloche

El Argentino de Selecciones Menores llegó a su cierre en San Carlos de Bariloche tras seis días de pura acción, con más de 1000 atletas de distintas regiones del país protagonizando uno de los eventos formativos más importantes del calendario nacional.

En una edición marcada por la intensidad de los partidos, el crecimiento deportivo y el clima federal que caracteriza a este certamen, se coronaron los campeones de las divisionales Oro, Plata y Bronce en ambas ramas.

En la categoría Oro, FeMeBal se quedó con los dos títulos en disputa. En la rama femenina superó a Río Negro por 32:17, mientras que en la masculina venció a Mendoza por 39:24 para consagrarse campeón. Los terceros puestos fueron para Córdoba, que en la rama masculina derrotó a Neuquén por 27:20, y para Mendoza, que en la femenina le ganó a AsBalNor por 32:23.

La divisional Plata también entregó finales atrapantes. En la rama femenina, APeBal se impuso a Misiones por 34:30, mientras que en la masculina fue Misiones quien celebró con un triunfo 33:29 ante Entre Ríos. En la disputa por el tercer puesto, San Rafael superó a AsBalNor por 43:29 en la rama masculina y Entre Ríos venció 35:23 a San Luis en la femenina.

En la divisional Bronce, que se desarrolló bajo un formato de fase única de grupos, los podios quedaron conformados de la siguiente manera: en la rama femenina, Lagos del Sur fue campeón, La Pampa subcampeón y San Juan completó el tercer lugar. En la rama masculina, el título quedó en manos de San Juan, seguido por Bahía Blanca y Corrientes.

Con el cierre de esta edición, Bariloche despidió un torneo que no solo coronó a nuevos campeones, sino que ofreció una valiosa experiencia competitiva para cientos de jóvenes deportistas que continúan dando sus primeros pasos en el camino del handball argentino.