Seis nuevos fallecimientos y más de 300 casos por coronavirus se anunciaron ayer

En las últimas 24 horas, seis comprovincianos perdieron la vida por coronavirus y fueron detectados 342 casos nuevos, según informó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” en un nuevo parte de prensa diario.

Cinco de las víctimas fatales eran vecinos de Formosa capital: Gladis de 63 años, Mercedes de 60 años, Rodolfo de 54 años, Cristian de 38 años y Gerardo de 37 años. El sexto fallecimiento corresponde a Celedonio, vecino de 81 años de la localidad de El Espinillo. Por tales motivos, el organismo expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

Respecto a los 342 casos anunciados, los mismos fueron diagnosticados en personas de entre dos a 85 años, en el marco de los 3027 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con el 11,3% de positividad.

Del total de diagnósticos, 231 corresponden a Formosa Capital: 162 consultas por síntomas, 30 por búsqueda activa, 30 contactos estrechos y nueve consultas por egreso; 42 a Clorinda: 16 consultas por síntomas, 10 contactos estrechos, 10 por búsqueda activa, 5 consultas por egreso, y un control por internación; 28 búsquedas activas a Laguna Naineck; 10 a General Belgrano: nueve contactos estrechos y una consulta por síntomas; seis a Laguna Blanca: tres contactos estrechos y tres por búsqueda activa; seis contactos estrechos a La Primavera; cinco a General Güemes: tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro a Pirané: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro a Palo Santo:tres contactos estrechos y uno por búsqueda activa; dos contactos estrechos a Herradura; un contacto estrecho a Misión Tacaaglé; un contacto estrecho a Tres Lagunas; un contacto estrecho a Ibarreta y un contacto estrecho a El Colorado.

Altas médicas

También ayer se dio el alta médica a 54 pacientes recuperados:18 de Clorinda, 11 de Formosa, cinco de Siete Palmas, cuatro de Ibarreta, cuatro de El Espinillo, tres de El Colorado, dos de Misión Laishí, dos de Riacho He Hé, dos de San Martín 2, uno de Herradura, uno de Villa Escolar y uno de Misión Tacaaglé.

En ese contexto, al 27 de abril de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 6.828 casos de COVID 19, de los cuales 3.288 se recuperaron, 128 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. Además, se realizaron 382.317 test con el 1,79% de positividad acumulada.

En cuanto a la cantidad de casos de coronavirus por localidad, el Consejo indicó que en Formosa hay 2.001; en Clorinda, 669; en General Belgrano, 79; en Laguna Naineck, 79; en Pirané, 60; en El Espinillo, 33; en General Güemes, 33; en Ibarreta, 26; en Riacho He He, 26; en Misión Tacaaglé, 23; en Palo Santo, 20; en El Colorado, 19; en Herradura, 19; en Comandante Fontana, 18; en Villa Escolar, 15; en Misión Laishí, 14; en Estanislao del Campo, 14; en La Primavera, 13; en Siete Palmas, 8; en Buena Vista, 8; en Laguna Blanca, 8; en Gran Guardia, 6; en Villafañe, 6; en Tres Lagunas, 4; en Posta Cambio Zalazar, 3; en Ingeniero Juárez, 2; en Bartolomé de las Casas, uno; en Colonia Pastoril, uno; en Fortín Lugones, uno; en Las Lomitas, uno; en Palma Sola, uno; e ingresos desde otras jurisdicciones, 77.

Más alertas y cuidadosos

Por último, el Consejo reiteró que la cantidad de 342 casos positivos a COVID-19 notificados ayer en toda la provincia es una cifra récord desde el inicio de la pandemia.

También es una cantidad diaria récord la de Formosa capital con 231 casos nuevos, y la de Laguna Naineck con 28 casos. Al mismo tiempo, la mayoría de las 31 localidades formoseñas afectadas tiene, el día de la fecha, el número más alto de casos activos a COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

“Debemos estar muy alertas y ser muy cuidadosos, puesto que la propagación del virus se ha acelerado y se multiplicaron las probabilidades de contagio para cualquier miembro de la comunidad”, sostuvo el organismo.

Asimismo advirtió que el virus puede aparecer en la vida cotidiana de cada uno “en cualquier momento y cualquier lugar”, especialmente cuando se circula fuera del hogar, y las principales defensas que existen frente a esta amenaza son el distanciamiento social, el uso del barbijo y el cumplimiento de todas las medidas y protocolos vigentes.

“Los daños que está generando la pandemia ya no dejan lugar para el negacionismo y la irresponsabilidad. Quedate en tu casa”, concluyó el parte.

