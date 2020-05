Seis provincias tras varios días sin casos de coronavirus, volvieron a reportar contagios

Compartir

Las provincias de Jujuy, Chubut, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y San Juan, que llevaban el lunes pasado entre 7 y 53 días sin nuevos casos coronavirus, reportaron en las últimas horas pacientes que dieron positivo a la Covid-19, mientras las autoridades explican que algunos de estos contagios se deben a conductas irresponsables de algunas personas.

El caso más notorio es el de Jujuy, que iba a cumplir 55 días sin nuevos reportes de casos de coronavirus cuando se registró el sexto infectado de la provincia: un camionero que tras viajar con carga la semana pasada por Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, regresó a su domicilio y el martes acudió por atención al presentar síntomas.

Como está estipulado el marco de la estrategia de “Fronteras Seguras” que aplica Jujuy, en el ingreso a la provincia al hombre se le había realizado un test rápido, que arrojó un resultado negativo, por lo que no se generó advertencia alguna y el camionero se confió con respecto a su salud, según él mismo dijo en un audio difundido, y rompió el aislamiento obligatorio con el que debía cumplir durante 14 días.

Por lo pronto, el gobierno jujeño aisló a unas 34 personas a las que les dio negativo el test PCR tomado ayer, según se indicó anoche el último informe del Comité de Emergencia provincial, y determinó el regreso a la fase 1 de la cuarentena, durante siete días, en las localidades de Fraile Pintado, donde vive el hombre, y Calilegua, por donde llegó a movilizarse.

En Misiones, por su parte, y luego de 25 días sin contagios se confirmaron el jueves dos nuevos casos de coronavirus, según el Ministerio de Salud Pública provincial: una médica que se desempeña en el área de internación del sector de Oncología del hospital Ramón Madariaga, de Posadas y su hijo, de 18 meses, que se encuentran estables y no fueron internados.

Hasta el momento se desconoce el nexo epidemiológico, es decir, cómo se contagiaron estos dos últimos casos aunque el marido de la mujer y un grupo de los trabajadores de la salud arrojaron negativo al test, mientras Misiones continúa en fase 4 de la cuarentena y con posibilidades de que la próxima semana pase a la fase 5.

También en Chubut, tras permanecer 24 días sin nuevos contagiados, desde el martes los casos subieron de 4 a 8 al declararse en Trelew un positivo de coronavirus en un taxista que derivó en otros tres contagiados con quienes ese paciente había tenido contacto estrecho.

En conferencia de prensa la directora provincial de epidemiología y patologías prevalentes, Teresa Strella, aseguró que “no se está frente a una circulación comunitaria del virus” ya que “los dos casos índice (el comerciante que contagió a una mujer y el taxista que contagió a otros tres) no tenían ninguna vinculación entre sí”.

También Entre Ríos, tras 15 días sin casos, registró un nuevo paciente con coronavirus al confirmarse anoche un hombre adulto mayor oriundo de la localidad de San Benito, a unos 10 kilómetros de Paraná, la capital provincial, y con antecedentes de factores de riesgo. El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, aseguró que “lo importante no es el número de casos sino el tipo” y este nuevo caso “es clave porque no tiene antecedentes de viaje”; por eso, afirmó que “se encuentra en investigación” los contactos y zonas que tuvo contacto el paciente, y ya hubo “15 personas identificadas, de las cuales 5 ingresaron a estudio”.

Por su parte, Corrientes volvió a reportar nuevos casos de coronavirus tras 15 días sin contagios, ya que el miércoles se informaron dos nuevos pacientes, ambos internos de la Unidad Penal 1, donde se habían registrado ya algunos contagios y aislado preventivamente a un número importante de presos; a los que se sumaron otros siete pacientes: una enfermera, dos familiares directos de ella, una persona que visitó a un familiar en terapia intensiva en el hospital Perrando de la Capital chaqueña, y dos casos en la localidad de Mocoretá, distante a 240 kilómetros de la Capital provincial, que corresponden a “dos personas que regresaron de viaje de Buenos Aires”, entre otros reportados.

Por último y con tres casos polémicos de contagios sumados en los últimos días, la provincia de San Juan contabiliza ahora cinco enfermos.