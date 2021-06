Seis puntos de Palacios en la derrota Argentina ante Francia

Compartir

Este martes la Selección Argentina de Marcelo Méndez cayó ante Francia por 3-0 con parciales de 24-26, 21-25 y 22-25. El combinado albiceleste tuvo un gran inicio, pero sufrió en recepción y no logró mantener su nivel durante la totalidad del encuentro. Bruno Lima fue el máximo anotador con 11 puntos en la previa de lo que será el último partido de la VNL para el equipo, este miércoles a las 11hs por TyC Sports Play.

Francia comenzó dominando el tablero 8-5, pero Lima abrió el camino desde la ofensiva y Argentina, con gran efectividad en ataque, lo dio vuelta mediado el set (16-13). Sin embargo, por la vía del saque los europeos lograron el empate y pasaron al frente a través de Louati, 19-17. Argentina volvió a la carga en la red y el desenlace fue punto a punto con apariciones de Lima y Palacios. A pesar de ello, no fue suficiente el esfuerzo nacional porque el servicio francés fue desequilibrante en el 26-24 final.

La Selección siguió con problemas en recepción y Méndez apostó por mover el banco para evitar que Francia se escape. No obstante, el equipo tuvo un bache de rendimiento que su rival aprovechó desde el bloqueo para estirar a 16-10. Clevenot y Patry fueron los estandartes del lado europeo para encaminar el 2-0 en el global ante un conjunto nacional que no logró recuperarse, 25-21.

Parecía que la Selección se desvanecía en el 8-5 francés, pero con Conte a la cabeza volvió a la carga y empató en 14. Méndez se unió al trabajo en defensa y contra para que Argentina tome la delantera, pero a través del bloqueo los de Tillie se recuperaron rumbo al 20-18. A pesar de los últimos intentos nacionales, la definición fue para Francia por la punta, 25-22.

Síntesis:

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (11); Martín Ramos (3), Agustín Loser (8); Cristian Poglajen (1), Ezequiel Palacios (6). Líbero: Santiago Danani. Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Matías Sánchez, Federico Pereyra (2), Nicolas Méndez (6) y Facundo Conte (7).

Francia: Antoine Brizard (7), Jean Patry (14); Barthelemy Chinenyeze (9), Daryl Bultor (8); Trevor Clevenot (9), Jacine Louati (8). Líbero: Jenia Grebennikov. Entrenador: Laurent Tillie.

5º WEEKEND (TyC Sports Play)

Argentina 0-3 Polonia

Argentina 0-3 Francia

23/6 11hs Argentina vs Irán

