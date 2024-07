Selección Argentina: cuando viaja y qué amistosos juega antes de los JJOO

La Selección Argentina retomó los entrenamientos este lunes por la mañana en el Cenard luego de pasar una semana de descanso después de haber jugado los cuartos de final de la VNL ante Eslovenia en la ciudad de Lodz, Polonia, derrota por 3-2 ante el local el 28 de junio (Francia salió campeón tras el 3-1 a Japón).

El equipo de Marcelo Méndez consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos en la tercera etapa del mencionado torneo, en Liubliana, cuando cerró el listado y el equipo ingresó por su ranking (8°). Por eso se ganó el pasaje a París, donde debutará el sábado 27 ante Estados Unidos, pero antes jugará unos amistosos y realizará una especie de minipretemporada.

El equipo ya deja Argentina este sábado 13 de julio para viajar a Italia, país en el que se quedará hasta dirigirse a Francia. El plantel hará base en Florencia, ciudad en la que el martes 16 disputará uno de los dos amistosos que tiene programado ante el seleccionado local. Dos días más tarde, el jueves 18, Argentina volverá a medirse con Italia, esta vez en Bologna.

Luego de este lapso en Florencia, el plantel viajará a París el martes 23, día en el que se alojará en la Villa Olímpica a la espera del debut en la Arena Paris Sud 1.

¿Qué harán con el

jugador N° 13?

Para estos Juegos Olímpicos se agregó un jugador en la nómina, que antes era de 12 y ahora es de 13, pero ese player extra no puede ser anotado en el equipo que saldrá a la cancha, sino que queda com reserva. El jugador en cuestión no fue anunciado todavía por el entrenador, pero la idea sería que ya en Italia el equipo supiera de quién se trata.

Méndez llevará a: Luciano De Cecco, Matías Sánchez (armadores); Bruno Lima, Pablo Kukartsev (opuestos); Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos (centrales); Luciano Vicentín, Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Jan Martínez, Luciano Palonsky (puntas) y Santiago Danani (líbero). Quien quedará fuera será uno de los puntas.

Ya en París, el seleccionado integrará la zona C, con Estados Unidos, Japón y Alemania; en la A estarán Francia, Eslovenia, Canadá y Serbia, mientras que en la B competirán Polonia, Italia, Brasil y Egipto. Los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros pasarán a cuartos de final. Con el capitán, Luciano De Cecco, como abanderado, Argentina intentará defender su medalla olímpica conseguida en Tokio 2020.

Los partidos de Argentina

en los Juegos Olímpicos

Contra Estados Unidos, sábado 27 de julio a las 16.

Contra Japón, miércoles 31 de julio a las 8.

Contra Alemania, viernes 2 de agosto a las 4.