Selección Nacional de Básquet: el uno por uno de los convocados por Sergio Hernández

15 nombres. 15 designados para empezar a diagramar lo que será la búsqueda de una nueva hazaña para repetir lo que inició hace dos años en el Mundial de China. Solo quedarán 12, pero todos los convocados vienen teniendo excelentes rendimientos y, pase lo que pase después, es necesario destacar a cada uno de ellos.

Partiendo por los internos, Francisco Cáffaro es el primero en ser evaluado y en su última temporada en Virginia University no pudo tener los minutos deseados por diferentes situaciones que lo llevaron a disputar solo 17 partidos, en los que promedió 1,1 puntos y 1,2 rebotes en 6,8 minutos en cancha.

Por otro lado, Lautaro Berra es uno de los interiores convocados, quien sí tuvo minutos considerables en un Obras que tuvo una gran primera mitad de temporada. El pivote de 23 años logró unas medias de 9,0 tantos, 3,3 rebotes y 0,4 asistencias en 21,0 minutos durante los 44 juegos que disputó (43 como titular) entre Champions y Liga Nacional.

Tayavek Gallizzi, a su vez, consiguió ser uno de los puntos más sólidos de Regatas y en el poste bajo hizo estragos, promediando 11,7 tantos, 4,5 rebotes, 0,9 asistencias, 0,6 tapas y 0,6 robos por encuentro, a la vez que lanzó a un 59,6% de campo y 74,5% de libres.

Finalmente, Marcos Delía pasó por otra interesante experiencia en Europa, donde pudo competir en playoffs con el Trieste y arrojó guarismos de 10,4 puntos, 5,4 rebotes, 1,5 asistencias y 0,4 tapas en 22,1 minutos y 29 partidos (24 como titular). Ese promedio de tantos, dicho sea de paso, fue el más alto de su carrera en Europa si se tienen en cuenta todas las competencias disputadas por temporada.

Como alas se posicionan Luis Scola, Juan Fernández, Gabriel Deck, Patricio Garino, Juan Pablo Vaulet y Máximo Fjellerup. El primero volvió a tener una campaña sólida con 17,8 puntos, 6,6 rebotes y 1,1 asistencias, que llegaron en parte gracias a su excelso porcentaje de triples (42,8%), que fue el más alto de su carrera.

Fernández no pudo competir en primera todavía, pero sí lo hizo en la Liga EBA, en la que mantuvo medias de 13,1 puntos y 5,7 rebotes que dieron muestras de la versatilidad que puede aportar en ambos costados.

Garino, desafortunadamente, solo participó en diez encuentros para el Zalgiris antes de su lesión en el tendón de la corva (desgarro) y durante esos choques promedió 3,3 puntos, 1,2 rebotes, 0,1 robos y 0,1 tapas en 8,7 minutos en el rectángulo.

Juan Pablo Vaulet bajó un poco sus medias en el Manresa a comparación de lo que fue la temporada 2019/20, pero ese descenso fue solo desapercibido, ya que pasó de 7,9 a 7,7 puntos por encuentro, con 4,0 rebotes y 0,9 asistencias en 36 partidos (32 como titular).

No fue este el caso de Fjellerup, que promedió 8,3 tantos en la campaña pasada y 10,3 en la actual. Además, aportó 6,0 atrapes y 1,8 entregas, con una disminución en su porcentaje de tres (de 35,9% a 27,9%).

Gabriel Deck tuvo su primera experiencia en la NBA de la mano del Thunder y su rendimiento dejó muchos puntos positivos. Como así también su última temporada en el Real Madrid. Entre ambos torneos el argentino dejó medias de 9,7 (Europa) y 8,4 (Estados Unidos), a la vez que atrapó 3,7 y 4,0 rebotes, y 1,1 y 2,4 asistencias.

Los guardias convocados fueron cinco: Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro y Nicolás Brussino. El de los Nuggets viene teniendo una temporada debut más que correcta en la NBA, con 6,0 puntos, 2,0 rebotes, 3,5 asistencias y 1,2 robos, que son acompañados de un 35,2% en triples y un 87,9% en libres.

Luca ya firmó con los Knicks, pero todavía no debutó y sus medias solo fueron las de Europa, compitiendo en tres certámenes esta campaña y promediando 10,5 tantos, 1,8 rebotes y 3,4 asistencias, con 37,6% en triples, 41,5% en tiros de campo y 81,0% en libres.

Laprovittola fue el único argentino que se mantuvo en Madrid y hasta el momento está promediando 7,6 tantos, 2,0 rebotes y 3,7 asistencias en 70 partidos de los cuales 30 fueron como titular.

Leandro Bolmaro es quizás uno de los que más se diferenció en la mejoría de una temporada a otra y hasta ahora está midiéndose en los playoffs, como Laprovittola. Si se tienen en cuenta los cuatro torneos disputados en la 2020/21, el cordobés promedia 4,9 puntos, 1,3 rebotes y 1,5 asistencias, ¡con 42,0% en triples!

Por último, Nicolás Brussino también viene logrando sustanciales y completos rendimientos en el Zaragoza, siempre confiando en su buena mano (41,2% en triples que es la tercera mejor marca en su carrera) y haciendo un poco de todo en ambos costados para mantenerse con unas medias de 10,8 puntos, 3,8 rebotes y 3,1 asistencias.

