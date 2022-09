Seleccionaron a los participantes de los Juegos Culturales Evita instancia municipal

Compartir

Se realizó durante la jornada del miércoles, en el Salón Cultural Municipal, la selección de los ganadores de los Juegos Culturales Evita que representarán al municipio en las competencias provinciales.

El acontecimiento fue lanzado por el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero, quien habló ante toda la prensa y el auditorio presente, dejando en claro que “el día de hoy se está realizando la instancia municipal y de aquí saldrán los primeros lugares que se ganarán el pase directo a las instancias provinciales del certamen”. “Cada rubro que participe tendrá un primer lugar y serán ellos quienes pasen a representar luego al municipio, entre las diferentes categorías en competencia, como ser los adultos mayores en canto, adultos mayores en conjunto musical, canto sub 15 y adultos mayores sub 15, etc.”, explicó más tarde, detallando algunas de las categorías en competición.

El paso siguiente a esta instancia municipal es el certamen provincial. Al respecto, el funcionario precisó que “los finalistas pasarían a la instancia provincial que se estará realizando la semana que viene en el Complejo Juan Pablo II”.

“Quiero destacar el aporte del municipio, a través de la gestión del intendente Jorge Jofré, que siempre tiene como norte la participación activa, la inclusión, la implementación de políticas públicas que potencian el turismo y la cultura”, remarcó, elogiando la actual gestión municipal.

Destacó que la gran convocatoria que tienen estos juegos tiene como trasfondo un correcto desempeño estatal: “Es importante valorar que son más de 130 participantes, lo que demuestra una gran aceptación, y eso es algo digno de ser valorado. Claramente esto tiene que ver con la confianza que ha generado una gestión que se muestra siempre organizada, ordenada, predispuesta y, fundamentalmente, transparente”.

Al mismo tiempo, Portocarrero comentó que estos eventos siempre tienen un propósito definido: “La idea es siempre generar oportunidades para la gente, y esto creo que es una oportunidad única para muchas de las personas que comprenden grupos de diferentes franjas etarias, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores. Con estas actividades se los invita a seguir trabajando y seguir generando acciones en base a esto”.

“La verdad es que hay un abanico importante de disciplinas artísticas que se van a ir desarrollando durante esta jornada frente a un jurado examinador que determinará quienes serán los seleccionados para representar al municipio en las instancias provinciales”, concluyó.

En cuanto a los ganadores, quienes resultaron ganadores son:

Cuento: categoría Sub 15, 1er puesto, Facundo Galeano, 2do, Patricio Ruiz Díaz, 3ro Ramíro Falcón.

Sub 18, 1er puesto, Luis Riveros, 2do. Berenice Ruiz Díaz, 3er Alan Mosel.

Adultos mayores, 1er, José María Retamoza, 2do, Antonio Bogado; 3ro Olga Sosa.

Historieta: 1er puesto, Abigaíl Irala; 2do, Agustina Canesín; 3ro, Ailén Silva.

Fotografía: sub 18, 1er puesto Nahuel Sánchez; 2do, Karina Ríos; 3ro Natacha Cáceres.

Videominuto: Sub 15, Evelyn Noelia Mendonza; Sub 18, Ludmila Oviedo.

Pintura/Dibujo: Sub 15, 1er lugar para Angelina Franco; 2do Natalia Martínez, 3ro José Martínez.

Sub 18, 1ro. Raquel Bernal; 2do. Abigail Largo; 3ro Dahiana Espíndola.

Fotografia: categoría única Horacio Agustín Aranda.

Canto solista: Sub 15, 1er lugar Candela Rojas; 2do Angeles Insfrán; 3ro Antonella Espinoza.

Sub 18. 1ro, Candela Vidaurre; 2do. Nicolás Cardozo, 3ro Faustina Dimitrof.

Canto, adultos mayores. Única categoría, ganador Pablo Díaz.

Conjunto musical: categoría única. 1er puesto Ernesto Martínez y Ruth Azas, 2do. María Sarmiento y Daniel Monzón, 3ro. Antonella Espinoza y Gianella Armoa.

Danza individual: 1er puesto Javier Aguilar; 2do puesto Agustí Olea. 3er puesto Luciana Galli.

Danza pareja: sub 15. 1er puesto Ruth Miranday Rodrigo Ortíz; 2do Fiorella Araujo y Lautaro Cogorno; 3er Rubí Penayo y Angel Ortíz.

Sub 18, 1er puesto Alex Arron, Karina Alarcon; 2do Marianela Piris, Camila Benítez; 3er puesto Yesinia Xiomara Acosta, Gonzalo Cogorno.

Adulto, 1er. José Escobar, Bernardina Valdez; 2do. Nicolasa Escobar, Pedro Villalón. 3ro. Irma Gay, Víctor Gonzàlez.

