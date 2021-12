Semana clave: comienzan las reuniones de los equipos técnicos para definir qué sucederá con las restricciones a la carne

Compartir

Esta semana, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez llevará adelante una charla con la industria cárnica para comenzar a definir qué es lo que sucederá con las restricciones a las exportaciones. Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace también mantendrá reuniones internas para definir una estrategia.

Desde el lado del gobierno, se planteará un plan integral para la ganadería con el eje puesto en el mercado interno y un aumento de las exportaciones para 2022/2023. La preocupación también radica en la creación de una canasta de precios congelados considerando las fiestas de diciembre (tema a cargo de Roberto Feletti). Por el lado de las entidades, buscarán una mayor apertura en las exportaciones del programa vigente hasta el 31 de diciembre.

El principal desafío es encontrar un camino intermedio entre ambas posturas. La propuesta oficial contemplaría «garantizar las exportaciones de cuota Hilton, 481, EEUU, Israel, Colombia y Chile y también la de 1 millón de vacas y toros categoría D y E», según establece un documento de trabajo que la cartera de Agricultura acercó a las entidades. Además, también se encuentra en discusión la posibilidad de ampliar créditos para el sector.

Las entidades no aceptarán esta propuesta e insistirán con la apertura total del mercado. Pero el gobierno buscará un tono más conciliador para poder contener la suba de precios. La carne tiene una ponderación alta que alcanza al 8% de la canasta y por ello los esfuerzos en contener los valores. De hecho al comienzo de las restricciones se consiguió frenar la escalada de los precios de la carne, meta que a poco se fue corriendo y hoy el kilo promedio del asado en la Argentina superó los 1.000 pesos.

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, anunció el último jueves la reunión con los representantes de las entidades del sector, cuyos equipos técnicos mantendrán un encuentro el martes para conocer detalles de la propuesta. «Lo que va a presentar el ministro Domínguez es el plan 2022/23 para todo el sector: maíz, trigo y carne», indicó Cerruti en conferencia de prensa. Allí, detalló que ese plan «va a contemplar, como es la idea de este gobierno y lo que le encomendó el presidente Alberto Fernández al Ministro, garantizar que los productores puedan producir al máximo posible y puedan exportar lo que tengan que exportar».

Este plan será presentado en el marco de las negociaciones que se llevan adelante para contener los precios en el mercado interno. Es por eso que Cerruti declaró que «van a ser medidas que primero se van a conversar con el sector oportunamente y después se van a anunciar».

Si bien sobre el tema maíz y trigo no trascendieron detalles respecto de cuál va a ser el plan que se presentará, en relación con la carne el Gobierno entiende la necesidad de aumentar el rodeo nacional y pasar a faenar animales más pesados para aumentar la productividad.

«Tenemos que lograr mayor stock y peso por animal; esa es la política que le encomendó el presidente Alberto Fernández al ministro Domínguez, y es la política a la que vamos», dijo el viernes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, mientras realizaba una recorrida a un feedlot de la localidad de Tordillo.

A mediados de mayo de este año el Gobierno decidió, como primera medida, cerrar las exportaciones de carne vacuna por un mes ante el fuerte aumento de los valores locales, para después diseñar un esquema que limitaba los despachos al 50% de lo embarcado el año pasado por empresa (exceptuando cuotas como la Hilton, por ejemplo) y prohibía la exportación de siete cortes populares.

Más allá de las restricciones, en el período enero-octubre se exportaron 479.890 toneladas peso-producto, lo que significó una contracción respecto de los primeros 10 meses de 2020 del 4,3%, mientras que los ingresos por los envíos resultaron ser 0,7% superiores al totalizar u$s2.267 millones, según informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). Meses después, con el ingreso de Domínguez como ministro, se amplió el cupo para exportar vacas categoría D y E con destino a China. Hoy las cartas están echadas y las posibilidades son múltiples. Por el momento, no hay nada definido.

