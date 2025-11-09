Semana con lluvias e inestabilidad: el miércoles podría registrarse nuevo episodio de tormentas

La semana comienza en la ciudad de Formosa con cielos mayormente nublados y alta humedad, y según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad continuarán en los próximos días. El organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para el miércoles, jornada en la que podrían registrarse lluvias de variada intensidad en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el informe del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas que podrán ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se estiman acumulados de entre 15 y 40 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

Temperaturas y

condiciones previstas

El miércoles presentará mínimas cercanas a los 21 °C y máximas alrededor de los 25 °C, con cielo cubierto y alta probabilidad de precipitaciones desde las primeras horas de la madrugada. Durante el resto de la semana, el pronóstico anticipa nubosidad variable, con algunas mejoras temporarias, pero sin descartar nuevos chaparrones aislados.

Las jornadas previas y posteriores se mantendrán húmedas, con vientos suaves del sector norte y este, que mantendrán la sensación térmica templada y el ambiente inestable.

Un patrón que se repite

semana a semana

El SMN viene registrando desde octubre un comportamiento meteorológico recurrente en el norte del país, caracterizado por sucesivas incursiones de aire cálido y húmedo que, al interactuar con sistemas frontales, generan tormentas frecuentes. En Formosa, este escenario se ha traducido en lluvias casi semanales que complican la planificación de actividades al aire libre y afectan caminos y zonas rurales.

Según explican especialistas del organismo, el patrón responde a una transición estacional típica del norte argentino, donde las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical que pueden derivar en tormentas intensas.

Recomendaciones

ante la alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones preventivas para la población mientras dure la alerta amarilla en la región:

No sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstruir desagües.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes eléctricos.

En caso de lluvia intensa, evitar circular por zonas anegadas o con visibilidad reducida.

Mirando hacia

los próximos días

El pronóstico extendido indica que, tras el paso del frente del miércoles, podrían registrarse mejoras parciales hacia el jueves, aunque el fin de semana volvería a presentarse con probabilidad de chaparrones dispersos y temperaturas en ascenso.

La ciudad de Formosa atraviesa una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias y tormentas para el miércoles y condiciones húmedas que podrían extenderse a los días siguientes.

El fenómeno, observado de manera constante en las últimas semanas, responde a un patrón climático que combina altas temperaturas, humedad y la presencia de sistemas frontales que reactivan la actividad convectiva en la región.