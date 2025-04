Semana Santa: gran participación ciudadana y un fuerte impulso al movimiento económico local

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa, Rodrigo Portocarrero, realizó un balance altamente positivo sobre las actividades organizadas durante la Semana Santa, que no sólo convocaron a vecinos y turistas, sino que también generaron un importante movimiento económico en la ciudad.

“Fue una semana bastante movida, en la que se desarrollaron diversas propuestas vinculadas a la Semana Santa. El jueves comenzamos con el circuito religioso de las Siete Iglesias, que tuvo cupo totalmente completo y permitió trasladar a vecinos y vecinas de distintos barrios a este recorrido que ya es histórico y religioso en nuestra ciudad”, expresó Portocarrero.

El circuito incluyó visitas a la Iglesia Catedral, Don Bosco, San Luis Rey, Santa Rosa, Divino Niño, Virgen del Rosario y Medalla Milagrosa. Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de promoción del turismo local que impulsa la Subsecretaría, con el objetivo de ofrecer alternativas que integren cultura, religión y recreación.

Formosa se mostró durante este fin de semana largo como una ciudad ideal para descansar y disfrutar en familia, con actividades al aire libre, contacto con la naturaleza y un abanico de propuestas culturales y deportivas. “Vivimos en una urbe tranquila, que permite pasear, compartir un mate o un tereré, recorrer nuestros espacios verdes y participar de actividades para todas las edades”, señaló el funcionario.

Durante esos días se realizaron visitas guiadas al Museo a Cielo Abierto, recorridos didácticos por el Museo Ferroviario con la muestra Formosa de Antaño, y sigue disponible durante abril la muestra dedicada a Jorge Luis Fontana. También se destacaron las actividades deportivas como los paseos en piragua por el río Paraguay, que convocaron a más de 40 personas el domingo, aprovechando el buen clima.

A nivel recreativo, se realizaron encuentros de newcom, beach vóley en el complejo Los Iglú y múltiples ferias populares como “Tarde con amigos”, la Feria en el Ferro y la Ecoferia, donde emprendedores, artesanos y gastronómicos ofrecieron sus productos a un público numeroso.

“El sábado fue particularmente intenso. Nos contaban los mismos feriantes que no es habitual ver tanta gente un feriado fuera de lo que es Semana Santa, pero esta vez fue una excepción. La ciudad tuvo mucha vida: gente paseando, comprando, y eso se vio reflejado claramente en la economía local”, destacó Portocarrero.

El movimiento se sintió no solo en las ferias, sino también en el microcentro, con gran circulación por la Avenida 25 de Mayo, donde vecinos y turistas disfrutaron de la oferta comercial y gastronómica. Este comportamiento reafirma que los fines de semana largos son claves para dinamizar la economía, no solo del sector turístico, sino de toda la cadena productiva local.

Por último, desde la Subsecretaría ya anticipan nuevas propuestas para el próximo fin de semana largo, cercano al Día del Trabajador. “Vamos a seguir generando actividades para que la gente disfrute, se involucre y siga eligiendo Formosa como destino”, concluyó Portocarrero.