Semana Santa: instan a la comunidad a continuar con los cuidados estrictos

Compartir

Linkedin Print

Médicos infectólogos y epidemiólogos del Ministerio de Desarrollo Humano, recomendaron que, en los días venideros “del fin de semana largo”, es fundamental continuar con las medidas de prevención difundidas porque “si no lo hacemos, si nos descuidamos, la situación sanitaria se “podría complicar”, señalaron.

Hicieron notar que en los últimos días hubo un importante aumento de casos positivos, en relación a las semanas anteriores, tanto en la ciudad capital como en la localidad de Clorinda, que son hasta el momento las más afectadas, pero que se refleja también en otros varios puntos del territorio.

En relación al escenario descripto y teniendo en cuenta que se aproximan los días de la conmemoración de la Semana Santa, advirtieron una vez más que el virus “se mueve si nosotros nos movemos”. Por lo tanto, “evitar la circulación es una responsabilidad que nos convoca para frenar la propagación”.

“De cada uno de nosotros depende cuidar las conquistas alcanzadas en cuanto a la habilitación de las distintas actividades. Pero si dejamos de hacer la tarea, la cuestión puede complicarse, no sólo para la salud de las personas más vulnerables que son las de más edad y los que tienen patologías de base, sino también para el sistema sanitario. Y debemos evitarlo porque es algo que está a nuestro alcance”, remarcaron.

“Por favor, evitemos las reuniones sociales con muchas personas, más aun cuando se trata de espacios cerrados. En este momento la aglomeración es un factor completamente negativo. No olvidemos que seguimos en pandemia y no debemos relajarnos. Nuestra provincia está viviendo momentos cruciales que dependen de nuestros comportamientos y conductas”, aseveraron.

En la misma línea, reiteraron que evitar el traslado de un lugar a otro, debe estar siempre acompañado del distanciamiento social “al menos de 2 mts con otras personas, usar el barbijo coreectamente y en todo momento, al salir de la casa. Además, lavarse frecuentemente las manos agua y jabón, o si no tenemos al alcance estos elementos, realizar la higiene con alcohol en gel”.

Asimismo, convocaron a los vecinos a acercarse a los centros de salud o lugares destinados para la realización de los hisopados, considerando que los testeos “nos permiten la detección temprana de casos COVID positivos” y, a su vez, esto posibilita “aislar a la persona y evitar la proliferación del virus, la transmisión y el contagio a otros”, sobre todo cuando se trata de quienes pueden ser portadores pero son asintomáticos “porque la única manera de saber es mediantes las pruebas indicadas para tal fin”.

Finalmente, al ser consultados sobre lo que deben hacer las personas que presentan síntomas asociados a la enfermedad, exhortaron nuevamente a “hacer la consulta médica inmediata, no esperar a que los síntomas evolucionen porque en pocas horas el cuadro puede avanzar hacia un estado grave, sobre todo en adultos mayores y enfermos crónicos”.

Compartir

Linkedin Print