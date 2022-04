Semana Santa: la capital formoseña fue uno de los lugares más visitados de toda la provincia

Compartir

A través de un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que durante Semana Santa 2.6 millones de turistas viajaron por el país y gastaron $39.736 millones. En el documento, la entidad además de especificar sobre el movimiento que hubo, también detalló qué ocurrió en cada una de las provincias, donde en lo que respecta a la nuestra mostró una evolución siendo la capital formoseña la más elegida.

A nivel nacional, CAME indicó que los alojamientos quedaron colmados a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año. Volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades. El tiempo otoñal perfecto ayudó en toda la Pascua.

Los mejores números en ocupación, lo tuvieron las provincias del noroeste argentino, que promediaron el 97%. Pero el país entero trabajó con su capacidad de alojamiento colmada.

El feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron las más de 1000 ciudades de la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional. Gastaron $45.101,3 millones, que a precios constantes significaron 91,1% más que en la misma celebración de Pascua 2021.

El fuerte crecimiento se explica porque viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas, y también porque aumentó 10% la estadía promedio y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación.

Con una estadía media de 3,3 días y un gasto diario per cápita de $4.610, los 2,6 millones de turistas desembolsaron $39.736 millones el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos. Frente a 2021, el consumo a precios constantes subió 107,7%.

A los turistas se agregaron casi 2,4 millones de excursionistas que decidieron viajar por el día a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, festejos religiosos o encuentros familiares. Gastaron en promedio $2.282 cada uno, sumando un desembolso total de $5.365 millones, que a precios constantes resultó 19,9% mayor al mismo fin de semana de 2021.

Si bien, Formosa no fue uno de los lugares con mayores demandas a nivel país, CAME especificó que «miles de personas aprovecharon el fin de semana largo para llegar desde el miércoles a la tarde y continuó incluso hasta el sábado».

«Los que arribaron a la capital, se dispersaron por el casco céntrico histórico, el paseo costanero, la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay. Allí tuvieron propuestas de caminatas, bicicletas, safari fotográfico, observación de flora y fauna, y el tradicional bicytur con el recorrido por las 7 Iglesias, con motivo de visitar y orar para recrear los siete lugares que padeció Jesús camino al calvario. San Francisco del Laishí también fue una opción atrayente para visitar los vestigios de la obra franciscana. En tanto, el Bañado La Estrella fue de los paisajes preferido por los amantes de la fotografía de naturaleza y avistaje de aves de todo el mundo. Formosa celebró este año el 25° ejercicio del Vía Crucis por posta con el lema ‘Por la Cruz a la Luz’, considerado el más largo del mundo con más de 500 km; según el Libro Guinness de los récords».

