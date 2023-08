Semanalmente se inician un promedio de 70 denuncias por violencia de género

La Comisario Inspector Susana Núñez, subdirectora de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía de la Provincia de Formosa, confirmó que semanalmente se inician un promedio de 60 a 70 causas por violencia de género en todo el territorio provincial, según la estadística que manejan desde el organismo.

“Desde la Dirección General de Género, semanalmente sacamos una estadística de los hechos, lo que es judicializado, y a su vez también tener en cuenta que prácticamente en iguales cantidades hay hechos que no son judicializados, que son denuncias no accionadas por estas víctimas, donde solicitan únicamente medidas cautelares, las cuales son elevadas como expediente ante la Oficina de Violencia Intrafamiliar (OVI) del Poder Judicial”, indicó.

Asimismo, precisó que “siempre se prioriza desde lo general a lo particular, y ahí en más tenemos prácticamente un 70% de las causas iniciadas por el delito de amenaza y la aplicación también es a través de la violencia psicológica”.

En ese marco, Núñez se refirió también a la colocación de dispositivos duales en la provincia y dijo que ya fueron colocados 16 a victimarios que infringieron en el delito de desobediencia judicial, “en donde es evaluado por el juzgado que interviene en la causa, y el Tribunal de Familia es el que expide también, en su oportunidad, dictamen de que es necesario la utilización de este dispositivo dual”.

Licencia por violencia

de género

En otro orden, la titular del área habló sobre la Ley N° 1.725 que establece la «Licencia por Violencia de Género» para las trabajadoras de los tres Poderes del Estado, entes autárquicos, descentralizados y organismos de la Constitución Provincial; y valoró esta normativa porque “es una forma de acompañar a las víctimas de esta problemática, un apoyo y un respaldo desde el Gobierno de Formosa”.

“El gobernador es una de las personas que siempre nos hace hincapié en que, con relación a los hechos de violencia de género, la tolerancia es cero”, aseveró; y añadió: “Valoramos el tema de la aplicación de la licencia por motivos de género y la hacemos efectiva también dentro la institución policial”.

De esta manera, la Comisario detalló que todas las dependencias policiales cuentan con oficinas de género que están a cargo de oficiales y personal subalterno femenino, que son las encargadas de abordar esta problemática.

“En este tipo de situaciones, siempre se le asesora a la víctima de que es necesario que se acerque a cualquier dependencia policial y va a ser atendida por un personal femenino que tendrá en cuenta cada detalle que ella haga mención”, aseguró.

Y añadió: “Asesorarles de que hay una medida cautelar, que es la exclusión de hogar también, que preventivamente, mientras que realiza la denuncia y durante un periodo hasta que el juez se expida, puede permanecer en el hogar de alguna amiga o familiar, pero que inmediatamente cuando el juez se expide en esta medida cautelar, nosotros tenemos la obligatoriedad de notificar al victimario que se tiene que retirar del domicilio y tenemos que hacerle posesión a la víctima del domicilio, que es su lugar en donde vive con sus hijos”.

Capacitaciones

Además, Núñez destacó que desde la Unidad Regional 1 iniciaron las capacitaciones con comisarios y subcomisarios de distintas áreas de la Policía, desde tránsito hasta Bomberos y la DDR.

“La idea es focalizarnos sobre sensibilizarnos y que surjan acciones para proyectar a la comunidad y poder mostrar, dar a conocer y hacer spots publicitarios que les llame la atención, que conozcan términos y queden grabados en la mente de cada persona y cada mujer que observa, ve y lee las publicaciones para que tome conocimiento de este delito”, explicó.

Violencia intrafamiliar

Y aclaró: “Muchas veces cuando hablamos de violencia de género nos referimos a la violencia que es ejercida del hombre hacia la mujer, pero también existe la violencia intrafamiliar, tanto niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad son víctimas de esta situación, así que la idea es justamente enseñar a cada uno de ellos”.

Por último, manifestó que la Ley Micaela es “el eje fundamental de nuestra capacitación” y expresó que “siempre se le habla al personal policial que no pueden desconocer qué significa trabajar con perspectiva de género, qué significa violencia, qué es violencia de género y de qué forma nosotros desde la institución podemos abordar esa problemática, dar una orientación a la víctima y llegar a cerrar el ciclo de asistencia”.

“Porque nosotros somos las primeras personas que tenemos contacto con las víctimas, pero saber que también detrás de eso viene un abanico de organismos institucionales del gobierno que también tienen la obligación de cumplir con una función dentro de esta asistencia como la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, el Ministerio de la Comunidad, que son organismos con los que constantemente se está trabajando”, finalizó.