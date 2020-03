Semino lleva a la Corte el reclamo por la nueva fórmula para las jubilaciones

Compartir

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, apelará ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del Gobierno de modificar la fórmula de cálculo de actualizaciones de las jubilaciones y disponer los incrementos por decreto.

Semino ya había presentado una demanda colectiva en este sentido ante los juzgados en primera instancia del fuero de Seguridad Social, que fue rechazada por la jueza Silvia Saino.

La magistrada no se abocó a considerar el fondo de la cuestión, aunque sí argumentó que no existía «unicidad» en el reclamo y, por lo tanto, las demandas no podían presentarse de manera colectiva sino individual.

Tras esta decisión judicial, Semino apeló ante la Cámara de la Seguridad Social y fue sorteada la sala 3, pero todavía no se terminó de conformar por la jubilación de dos magistrados que debían intervenir.

«Hoy vamos con este caso ante la Corte Suprema a través del mecanismo del per saltum. Ya son más de 10.000 los jubilados que suscribieron la adhesión a nuestra demanda colectiva. El planteo que hacemos es que con el nuevo cálculo de haberes jubilatorios, salvo los que cobran la mínima, que son beneficiados, el resto terminará percibiendo menos dinero», explicó Semino.