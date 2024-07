Senado: para poder destrabar los pliegos de Lijo y García-Mansilla empiezan a negociar proyectos de ampliación de la Corte

Mientras avanzan las conversaciones para tratar los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema, en el Senado comienzan a reflotarse proyectos que promueven la ampliación del máximo tribunal de justicia y que también garanticen la paridad de género.

Al menos tres propuestas fueron revalidadas este año, dos de ellas pertenecen a senadoras del bloque de Unión por la Patria (UxP) mientras que la restante es impulsada por la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal. Desde que entró en vigencia la actual legislación, aprobada en 2006, cuando se redujo de 9 a 5 los miembros del tribunal, se replicaron los proyectos legislativos promoviendo una modificación de la integración de la Corte.

En principio, el tribunal se encuentra en una situación particular porque desde 2021 está compuesto por cuatro jueces, Horacio Rosatti (presidente); Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; ya que no se cubrió la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, cuando se jubiló.

Vigo no propone una ampliación de la Corte sino que pide una representación federal de distintas jurisdicciones e integración en un mínimo de 30% de mujeres. Está última condición la exige para cada tribunal federal colegiado, según lo establecido en la propuesta que tiene el acompañamiento de la rionegrina Mónica Silva, el entrerriano Edgardo Kueider, la santacruceña Natalia Gadano y el santiagueño Gerardo Montenegro.

Por su parte, Nora Giménez, de Unión por la Patria, también mantiene la Corte en 5 miembros pero exige que se respete la equidad de género y el federalismo en su composición. En este sentido se establece que el número de mujeres no podrá ser menor de dos. En consecuencia, la senadora reclama que los dos lugares que quedarán a partir de la salida de Juan Carlos Maqueda, quien llegará a la edad de jubilarse en diciembre, sean cubiertos por mujeres.

Mientras que la neuquina Silvia Sapag volvió a presentar el proyecto de fortalecimiento de la Corte Suprema promoviendo su ampliación a 15 integrantes estableciendo que el presidente elegido por mayoría entre sus miembros, ejercerá el cargo por 1 año, sin la posibilidad de reelección hasta que haya rotado por la totalidad de los integrantes del cuerpo. También se establece la paridad de género al fijar que no puede tener más de 8 integrantes del mismo género.

No se descarta que nuevas iniciativas puedan presentarse en los próximos días promoviendo una integración del tribunal de 9 miembros, como lo hizo en 2022 Adolfo Rodríguez Saá y con un esquema de regionalización como el propuesto por Alberto Weretilneck. Vale recordar que Cristina Kirchner consiguió que el Senado apruebe, en septiembre de 2022, una ampliación de la Corte en base al proyecto del actual gobernador de Río Negro.

La media sanción del Senado, que quedó cajoneada en Diputados, promueve un tribunal de 15 miembros, aunque en un principio el peronismo buscaba una Corte con 25 integrantes con un representante por cada provincia. En la Cámara baja, el kirchnerismo ve nulas posibilidades de que pueda reflotarse el debate por la ampliación del máximo tribunal, ya que no cuenta ni con el apoyo de la UCR ni del resto de los bloques dialoguistas.

En el Senado, los dialoguistas esperan la señal de los K para decidir si apoyan a los candidatos de Milei

Mientras se espera la convocatoria oficial a la audiencia pública, que se llamará para la segunda quincena de agosto, la atención en el Senado está puesta en cómo se posicionará cada bloque frente a las nominaciones de Lijo y García-Mansilla.

Por el momento se conocieron las primeras voces en contra del juez de Comodoro Py. El presidente del bloque del PRO, Luis Juez, anticipó su voto en contra al igual que Carmen Alvarez Rivero, la senadora también por Córdoba.

Los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también están en contra de la nominación de Lijo a raíz de las acusaciones por supuestos hechos de corrupción. Mientras que Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, presentó su proyecto reclamando que se respete la paridad de género por lo que se entiende que no avalará a los candidatos del Gobierno.