Senadores firman dictamen de proyecto para que fondos del FMI se destinen a paliar la pandemia

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen a un proyecto de declaración en el que se solicita al Ministerio de Economía que los fondos que debe desembolsar el Fondo Monetario Internacional (FMI) por Derechos Especiales de Giro se apliquen a financiar políticas para resolver los graves problemas derivados de la pandemia de coronavirus en el país.

El proyecto fue apoyado por el Frente de Todos con el argumento de que la iniciativa permitirá darle “herramientas” al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su negociación con el FMI.

Por el contrario, desde Juntos por el Cambio sostuvieron que el proyecto podría “entorpecer” el diálogo con el organismo multilateral de crédito y pidieron la presencia del funcionario ante la Comisión.

El autor del proyecto, el senador oficialista Oscar Parrilli, explicó que se trata de fondos de entre 4.300 y 4.500 millones de dólares que serán aportados directamente a las arcas del Tesoro nacional por parte del FMI en agosto próximo y que, según propone, deberían ser destinados a ayuda social en medio de la pandemia.

“La decisión que está por tomar el Fondo que es ampliación de los Derechos Especiales de Giro significa una emisión pero no de dólares ni euros sino que se trata de una canasta de monedas del mundo para aumentar el capital del fondo”, señaló.

El senador añadió que no se trata de “un crédito ya que no tiene que ser devuelto y aumenta las reservas” y agregó que la decisión de la emisión se ha tomado “porque el G-20 ha resuelto que una de las medidas para paliar los efectos de la pandemia significa inyectar dinero a la economía de cada país”.

“Los pueblos están al límite del agotamiento. Hay que decirle al Fondo que si no tienen equilibrio social no es viable y que no sería bueno que esta medida que es positiva se transforme en negativa para nosotros”, expresó Parrilli.

Para el senador oficialista, si esos fondos se utilizan para pagar deuda y no para ayuda social lo que se conseguirá es “agrandar la brecha” entre los países desarrollados y los que menos tienen.

“Resulta que con esos fondos le pagamos a esos mismos países y lo que hacemos es agrandar la brecha. Parece que (el FMI) se empeña en llevar una política a favor de los países más avanzados y en desmedro de los países que menos tienen”, sostuvo, y cuestionó los altos intereses que establece el organismo internacional en los programas de refinanciamiento de deuda.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, al apoyar la propuesta, manifestó su preocupación por “el endeudamiento extremo” y afirmó que para trabajar los efectos de la crisis “hay que trabajar con mucha precisión especialmente en la generación de empleo”, uno de los principales factores que se agravó durante la epidemia de Covid.

Mayans también relevó la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que es necesario enfocar nuevos fondos para aumentar los planes de vacunación en el país y programas de empleo para reactivar la economía.

Durante la reunión de la comisión de Presupuesto, el senador de Juntos por el Cambio Víctor Zimmerman pidió la palabra para preguntar si el ministro Guzmán “está de acuerdo” con esta propuesta y si esta norma “no dificulta la reprogramación de la deuda que negocia”.

Su par del interbloque opositor, Silvia Elías de Pérez, consideró que se debería plantear un cambio en el Presupuesto y dijo que le llamaba la atención que “el propio bloque oficialista le diga al ministro (Guzmán) en qué debería usar los fondos” del FMI.

El opositor riojano, Julio César Martínez, reclamó suspender la firma del dictamen para reclamar la presencia del ministro de Economía a la comisión y así conocer su opinión sobre el tema.

“Esta declaración es una mera intención”, respondió Parrilli, y agregó que se dirigían a él “porque la relación con el FMI es del ministro y esto es para que ministro tenga una herramienta de qué plantearle al Fondo”.

Además, el autor del proyecto agregó: “Esto es para que cuando se siente a negociar lo haga pensando que hay que lograr un equilibrio social en la Argentina”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, negó que fueran a citar al ministro “porque somos el Senado de la Nación y tenemos derecho a expresar nuestras ideas”.

“Además, acá no hace falta modificar el Presupuesto porque, al fin y al cabo, esto es un proyecto de declaración y no es vinculante”, concluyó el senador.

