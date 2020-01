Sendero de Estrellas: «A los argentinos nos falta concientización vial», aseguró Silvina Facio

Compartir

Silvana Facio, una de las integrantes de «Sendero de Estrellas» en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo están los controles de tránsito durante las vacaciones en la provincia donde pese a esto hay siniestros viales prácticamente todos los días, algunos con resultados fatales y otros con secuelas severas.

«No sé cuáles son las estadísticas que dio Luchemos por la Vida, nosotros generalmente siempre vemos los informes que realiza esta asociación, también la que realiza el Consejo de Seguridad Vial de la provincia y ahora el Consejo de Seguridad Vial de la Nación que está a cargo de otras autoridades, todavía no mantuvimos contacto de quienes son las personas que van a estar a cargo del Observatorio de Seguridad Vial que se había lanzado el año pasado con el gobierno anterior donde se habían manejado estadísticas puntuales de cada provincia de acuerdo a la cantidad de siniestros viales que existían en cada lugar de nuestro país», comenzó diciendo.

«Sabemos datos gracias a los medios de comunicación que de manera constante informan a la ciudadanía sobre los siniestros viales no solamente los de capital sino que en el interior y más ahora con el tema de las vacaciones ocurren una gran cantidad de siniestros viales, las estadísticas no sé si coinciden con las que vemos en los medios de comunicación, todos los días se suman victimas de siniestros viales, hechos que podrían haber sido evitables y creo que no terminamos de tomar conciencia que la velocidad, el alcohol y las drogas son el cóctel completo para provocar la muerte de alguien y la nuestra también», dijo.

Asimismo dijo que hay medidas que toma el Estado, las ONG, pero no bastan para disminuir la cantidad de accidentes. «Hay un conjunto de factores con esto, siempre me aboco en que somos los únicos seres pensantes en el planeta que sabemos discernir entre lo que está mal, los animales se guían por instinto y matan por una necesidad obvia que es de alimentarse, no existe un animal que ataque a otro a no ser que sienta su vida en peligro, en cambio los seres humanos somos los únicos que accionamos en muchas situaciones poniendo en peligro nuestra vida y la de terceros y los siniestros viales son la muestra latente de todo el tiempo de que no prevemos este tipo de situaciones quizás por la falta de educación vial, por la falta de empatía con el otro, porque piensan que nunca les va a pasar, los argentinos somos así, en Chile, Brasil dice que es tan estricto el tema de normas de tránsito, las multas son tan elevadas que el argentino cruza la frontera y se limita a respetar las normas en otros países, es una cosa increíble pero es así. Hay un combo de un montón de factores, a los argentinos nos falta concientización vial, ahora sabemos que están haciendo controles, vemos que se hicieron en las fiestas pero siempre sabemos que falta, insistimos en que hayan más controles en toda la provincia más por el tema de vacaciones donde va y viene mucha gente de toda la provincia, nosotros hacemos un llamado a todos los intendentes para que revean el tema de la seguridad vial y la concientización, es lamentable noticia de todos los días que siempre muera una persona o tenga una accidente que la deja con secuelas terribles, tenemos que tomar conciencia, respetar la vida del otro y en ese camino siempre estamos, tratar de que a otra persona no le pase lo que nos pasó, que vean que no es lindo andar por los juzgados viendo expedientes, yendo y viniendo, donde hay abogados que tratan de jugar con nuestro dolor a cambio de dinero, un montón de situaciones que no queremos que nadie pase y la gente no toma conciencia», lamentó.

Para finalizar se refirió a si Formosa puede llegar a tener este año una ley «tolerancia cero» al volante. «Ahora con el nuevo gobierno nacional una de las manifestaciones que decían era de que Formosa no tenía la posibilidad de aplicar el alcohol cero porque desde el gobierno anterior no había políticas como para tratar de cambiar esto a nivel legislativo a nivel nacional, yo creo que si existe un verdadero compromiso de parte de las autoridades que se encuentran ahora no solo en el continuo de nuestras autoridades donde constantemente hacemos reclamos a nivel provincial de lo que es el tema del alcohol, creo que ahora donde hay un gobierno que tiene relación más cercana a lo que es nuestro gobierno provincial puede ser que esto sea un hecho para todo el país, hay provincias como Córdoba y Salta que ya están con esto, su política de estado a nivel provincial es el alcohol cero, ojalá que esto se pueda realizar en Formosa, es algo que de manera constante reclamamos y hacemos visible, es importante pero es algo que por ahí como asociación es un requerimiento que le hacemos pero todo depende de los legisladores tanto provinciales como nacionales para que esto sea una realidad y que después se cumpla la ley, esa también es otra cuestión», finalizó.