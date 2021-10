Serán 14 las localidades beneficiadas con mejor conectividad por fibra óptica

Compartir

El subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información Lucas Vicente destacó la firma de convenios para obras de conectividad, que se realizó el martes 28, entre el Gobierno de Formosa y ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

Cabe recordar que el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto con la presencia del titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini con el objetivo de reafirmar las distintas iniciativas realizadas en la región desde el inicio de la gestión y cuya puesta en acción se vio acelerada por la situación de pandemia.

Durante la ceremonia se destacaron las políticas de financiamiento a través de Aportes No Reembolsables para Empresas de Participación en Estados Provinciales (ANR EPEP), lo que benefició con mejor conectividad a 14 localidades, así como mediante el programa para barrios populares, que llegó a 13 barrios.

A su vez, se entregaron 10 mil tarjetas de telefonía móvil prepaga, 4 mil tablets como parte del programa “Conectando con Vos” y 100 teléfonos celulares en el marco del Programa de Rezagos Aduaneros.

En ese contexto, Vicente se refirió a la obra de conectividad de 360 kilómetros nuevos de fibra óptica que mejorará la calidad de conectividad, uniendo Ingeniero Juárez con El Chorro; un nuevo anillo que une la ruta provincial Nº 3, abarcando Pirané, Monte Lindo, Laguna Gallo y Tres Lagunas y además 70 kilómetros más uniendo Guadalcázar hasta El Solitario.

“Esto es trascendental porque en estos lugares tendremos la misma capacidad de acceso que en la ciudad Capital” precisó el funcionario.

“Tenemos esta instrucción de justicia social para llegar a todos con la misma tecnología y que se empiecen a conectar los hogares, las escuelas y los hospitales”, agregó.

De este modo, detalló que son 14 las localidades que se beneficiarán con el mejoramiento de sus redes de conectividad: Tres Lagunas, Buena Vista, Laguna Gallo, El Potrillo, General Mosconi, Ingeniero Guillermo, Pozo Maza, Guadalcázar, Laguna Yema, Pirané, Ibarreta, Las Lomitas, El Chorro y Lamadrid.

Reveló que “también tendrán internet en los hogares con una tecnología nueva que se denominada Fibra al Hogar (FTTH), porque trabajamos para disminuir la brecha digital, que no tengamos formoseños de primera o de segunda, que la barrera no sea económica”.

Al valorizar la importancia de una tecnología como la fibra óptica señaló el funcionario que “esto está pensado no solo para un grupo de jóvenes por ejemplo, sino para toda la provincia, sobre todo el acceso a la economía del conocimiento, aquel modelo de negocio que pueda generar cada uno desde su casa, sin la intervención del Estado. Con este proyecto político lo que queremos es que el Estado de esa garantía”.

Informó que habrá una tarifa mínima accesible que fue amparada por todas las empresas de comunicaciones, porque “esto tiene que ser un servicio público con la obligación de prestación de servicio mínimo al menos, y aquel que necesite mayor acceso de ancho de banda y pueda pagar más, verdaderamente pueda hacerlo desde cualquier lugar de la provincia”, apuntó.

Obras en marcha

El subsecretario confirmó que parte de la infraestructura anunciada este martes, ya está ejecución, detallando que hay proyectos en las que se presentaron empresas privadas o cooperativas de la provincia, que “están cableando hoy más de 20 kilómetros de los 70 que tienen que hace en los barrios El Quebrachito, San Juan 1, San Juan 2, el barrio 25 de Mayo”, comunicó.

En ese sentido, puntualizó que “serán 13 barrios integrantes de la RENABAP (Registro de Barrios Populares) que con estas nuevas infraestructuras en Formosa, tendrán internet en sus casas, beneficiando a 3 mil familias directamente” y agregó que “lo nuestro tiene un impacto superior a las ocho mil familias, unas 70 mil personas, sin dudas es algo muy importante lo que se firmó y de suma trascendencia volver a tomar este rumbo”.

Señaló que todas las casas nuevas que serán conectadas a la red, tienen que ver con capacidad que entregará Refsa Telecomunicaciones, es decir que antes “logramos una salida alternativa a Las Toninas, que nos dé mayor cantidad de servicios a los cuales accedemos a través de la Red Capricornio”.

