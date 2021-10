Sergio Agüero jugó por primera vez con el Barcelona y anotó un gol en un amistoso

Compartir

El Kun continúa su puesta a punto para poder ser parte del plantel que dirige Ronald Koeman.

Sergio Agüero cuenta las horas para poder hacer su debut oficial con la camiseta del Barcelona. Es que después de quedar libre del Manchester City y no renovar su vínculo con el equipo inglés que dirige Pep Guardiola, el Kun eligió mudarse a España con la intención de cumplir el sueño de compartir plantel con su amigo Lionel Messi. Cuando todo parecía indicar que ambos iban a compartir club por primera vez en sus carreras, La Pulga tuvo que irse del conjunto de sus amores y emigró al PSG.

Así fue que antes del Trofeo Joan Gamper, Agüero fue diagnosticado con una lesión en el gemelo de la pierna derecha que lo obligó a perderse el comienzo de la temporada con el conjunto culé. Ahora, cuando ya pasaron siete jornadas de la liga española y dos fechas de la fase de grupos de la Champions League, parece que el estreno del delantero argentino está más cerca que nunca.

Esta mañana, a cuatro días del encuentro que el Barça disputará en el Camp Nou frente al Valencia, el Kun disputó sus primeros minutos con la camiseta blaugrana en un encuentro amistoso que enfrentó al equipo de Koeman ante Cornellà, un conjunto que hoy milita en el grupo II de la Primera División RFEF, la tercera categoría del fútbol español. Los medios catalanes indicaron que el atacante argentino anotó un gol y disputó 30 minutos como estaba previsto para seguir con su evolución física y futbolística. El partido terminó 2-2.

Hay que destacar que el pasado lunes, después de los cinco días de descanso que disfrutó el plantel del Barcelona dado que no hubo competencia de clubes en Europa por la ventana FIFA con la definición de la UEFA Nations League y las Eliminatorias para el Mundial 2022 en Qatar, los futbolistas del primer equipo volvieron a ejercitarse y fue la primera vez en lo que va de la temporada que Agüero trabajó junto al resto del grupo bajo las órdenes del DT de los Países Bajos.

Después de sus primeros minutos de fútbol, habrá que ver si finalmente Koeman citará a Agüero como parte de los convocados para el duelo ante los valencianos que se jugará el próximo domingo. Al igual que sucedió con el ex delantero del City, el otro que se sumó a las tareas junto al resto del plantel fue el francés Ousmane Dembélé, quien también está en la etapa final de su recuperación de su lesión en el tendón del bíceps de la rodilla derecha que sufrió durante su estadía con la selección de Francia durante la Eurocopa que se jugó en el verano europeo.

Los otros futbolistas que también estuvieron con el resto del grupo fueron los españoles de la selección que cayó ante Francia en la definición del certamen europeo. Ellos fueron Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi y Eric García.

En el caso que el entrenador del Barcelona pudiera contar con Agüero y Dembélé sumaría a dos futbolistas para la ofensiva de un equipo que viene de caer en sus últimos partidos. El primero fue 0-3 ante Benfica, en Portugal, por la máxima competición de clubes de fútbol en Europa, mientras que por La Liga también perdió como visitante, pero 0-2, ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

