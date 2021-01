Sergio Berni: “A partir de junio la pandemia va a ser parte de la historia de la Argentina”

Compartir

El ministro de Seguridad bonaerense consideró que el aumento de casos de coronavirus corresponde al pico de la pandemia y no a una segunda ola de contagios. “La cadena de contagios es más rápida, pero la mortalidad es menor”, indicó

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió ayer al aumento de contagios de coronavirus y al avance del plan de vacunación en la el territorio que gobierna Axel Kicillof. En ese sentido, sostuvo que en este momento el país está cursando “el pico de la pandemia” y no una segunda ola de contagios.

“Esta pandemia ha puesto al mundo en un estrés social muy fuerte. Todavía la ciencia no puede explicar por qué algunos se contagian, otros son asintomáticos y otros terminan internados en terapia intensiva”, indicó en declaraciones a radio Rivadavia.

Según consideró Berni, la Argentina “está llegando al famoso pico de la pandemia, aquel que discutíamos en marzo”. “Nosotros decíamos que el pico se iba a lograr cuando la sociedad retome su ritmo habitual. Después de que salimos de la cuarentena, la sociedad fue normalizando su funcionamiento. Entonces, ahí vimos que los contagios crecieron abruptamente”, explicó.

En esa misma línea, señaló que “en poco tiempo vamos a ver cómo los contagios empiezan a bajar” y aceptó que esperan ese descenso con el fin de “tener una ventana de tres o cuatros meses para hacer una vacunación masiva”. “La Argentina tiene 300.000 vacunas y la promesa de que a fines de enero lleguen dos millones y medio de vacunas más, además de las que se están negociando con otros laboratorios”, afirmó.

Luego de describir ese escenario, el ministro bonaerense puntualizó: “Soy optimista. Creo que a partir de junio la pandemia va a ser parte de la historia de la Argentina y del mundo”.

Berni también dio su impresión sobre el impacto del rebrote de coronavirus en el país. “La cadena de contagios es peor a la anterior, en cuanto a la velocidad en la que se están contagiando. Pero el dato bueno es que la mortalidad es mucho menor. Eso tiene que ver con los grados de inmunidad y la cantidad de carga viral que circula”, indicó.

El funcionario del gobierno bonaerense aseguró también que si las vacunas llegan en tiempo y forma, tal como están acordadas entre el estado argentino y el ruso, “en el mes de febrero deberíamos estar vacunando de manera más masiva”.

El ministro destacó la gestión de Axel Kicillof para lograr el acuerdo con Rusia para comprar la vacuna. “Es un esfuerzo grande el que ha hecho el Gobernador, que fue quien estuvo desde el primer momento llamando a Rusia para interiorizarse sobre la vacuna. Fue él quien se puso a la cabeza de las averiguaciones”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Berni se refirió al aumento de los casos de inseguridad. “Estamos viviendo un fenómeno que tiene que ver con la incorporación de nuevos delincuentes que no tienen experiencia y resuelven los infortunios del delito de una manera violenta”, indicó, haciendo referencia a la cantidad de jóvenes que empezaron a delinquir a la par que se agudiza el proceso de crisis económica.

En ese sentido, volvió a repetir que “la cantidad de efectivos nunca son suficientes para resolver la inseguridad” y contó que el “el 80% de los delitos que tienen lugar en la provincia son cometidos por reincidentes”. Además, afirmó: “Esto no se resuelve con más o menos policías, se resuelve con una policía integral”.

