Sergio Gatti es el nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquet

La Confederación Argentina de Básquet llevó adelante su Asamblea General Ordinaria y Sergio Gatti fue electo presidente por el período 2023 – 2027 al frente de la lista única “Celeste y Blanca CAB entre todos”. El dirigente neuquino de 60 años sucede a Fabián Borro al frente de la casa madre del básquetbol argentino y charló con Prensa CAB.

“Es una satisfacción enorme que me hayan elegido para la continuidad de nuestra gestión. Es un orgullo muy grande y un desafío que asumo con la responsabilidad que corresponde. Que todas las federaciones habilitadas a votar hayan dado su aval, significa que estamos todos y todas juntos en una misma idea del trabajo realizado y de lo que queremos seguir haciendo”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Uno no empieza su carrera como dirigente pensando en ser presidente de la CAB, sino que lo hace por la pasión de querer colaborar. A medida que pasan los años, esta pasión me permitió ser partícipe en distintas instancias y siento mucha satisfacción de ser parte de un grupo de gente que pretende hacer un cambio de fondo”.

Gatti contó con el aval del 100% de las federaciones (21) habilitadas a votar y analizando los motivos detrás de esta continuidad de trabajo y gestión, destacó: “Creamos bases fuertes en la Confederación, a través del programa de Institucionalidad CAB y la readecuación de los estatutos se promovió el orden administrativo e instalamos una herramienta moderna de gerenciamiento deportivo como es nuestro Sistema de Registración Digital (SIREDI)”.

“El programa de Institucionalidad llevó a las Federaciones a estar al día con distintos temas: las nuevas autoridades son electas obligatoriamente por el total de los clubes de las afiliadas, las obliga a trabajar con cuentas corrientes y están bajo el marco de toda la transparencia que una organización profesional exige”, añadió Gatti.

Destacando algunos de los pilares que serán los objetivos centrales de los próximos cuatro años de trabajo, concluyó: “Queremos seguir masificando nuestra actividad y sostener el crecimiento del universo de personas ligadas al básquetbol: jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y familias. También queremos acentuar todo lo referido a la capacitación, de todos los estamentos pero fundamentalmente apuntado a que jugadores y jugadoras tengan todas las herramientas necesarias para desarrollarse como deportistas”.

Gatti estará acompañado por Oscar Ledesma Abdala y Carlos Battistoni como Vicepresidentes, Santiago Losada como Secretario y Silvia Izzo como Tesorera.