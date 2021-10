Sergio Goycochea sorprendió con sus elogios a Dibu Martínez y planteó el impacto que tuvo sobre Messi

Compartir

Linkedin Print

La grata aparición de Emiliano Martínez en el arco de la selección argentina enamoró al público en un corto plazo. Su actuación en la Copa América 2021 fue el empujón final para adueñarse de manera definitiva del puesto y partido a partido demuestra toda la calidad que tiene en su repertorio. El arquero del Aston Villa está en un gran momento y recibió los elogios de un histórico colega nacional.

Sergio Goycochea, subcampeón del mundo en Italia 1990 y campeón de las Copas América de 1991 y 1993, se comparó con Dibu y sorprendió a la hora de ubicarse a él mismo dentro de la historia de Argentina. “Yo fui un arquero aceptable que tuvo la oportunidad de vivir situaciones grandes emociones con la Selección, que son cosas diferentes. Pero ni por asomo me pongo entre los mejores arqueros y con el Pato Fillol ni hablar. Sí me puedo poner en un lote con los otros arqueros que pasaron, pero esta aparición (Dibu) desde lo técnico, desde la seguridad… A veces no tiene que sacar una pelota del ángulo”, explicó en una entrevista.

Además, reveló que las veces que le tocó verlo en vivo a Dibu Martínez se sorprendió con la tranquilidad del ex Independiente para resolver las distintas situaciones. “No necesita sacar una pelota del ángulo. Estando en la cancha vos ves otras cosas. Cómo el tipo pisa el área, lo ves que está metido en el partido. Vive el partido. Lo dije en el partido con Colombia de Eliminatorias, cómo manejaba el área, los centros, la tranquilidad. Una naturalidad… Situaciones que hace un par de meses atrás decíamos que Argentina tenía problemas porque tenía mucha gente baja y que le costaba defender las pelotas áreas. Vos veías que el tipo pisaba y cuando viene un córner es como salir a comer: vos sentate acá, vos sentate allá, pedía el vino. Se lo ve muy seguro, juega muy bien con los pies”, aclaró en la nota que dio a Liberman En Línea.

Por otro lado, analizó el riesgo que tomó en la definición por penales frente a Colombia en la semifinal de la Copa América donde se volvieron viral sus palabras hacia los pateadores rivales. “Dibu cubre todos los ítems del arquero. Está la personalidad, que evidentemente expuesta te puede gustar o no en la cuestión esa de los penales. Vos tenés que tener mucha personalidad para exponerte ante una situación que el 80% a favor lo tiene el que patea. Si hablas es otra cosa. Si voy calladito, juego con las miradas es una cosa. Pero si yo boqueo y después me la clavás en el ángulo o la picás, estás para ídolo o para un meme. Eso también habla de la seguridad y la personalidad del pibe”, añadió Goyco.

Sergio siempre recibió consejos de históricos arqueros de la selección argentina y recordó uno que le dio una gloria de los tres palos: “El Pato Fillol una vez me dijo: tenés que pararte en la medialuna del área para relatar y vivir el partido. Porque si tu equipo ataca 10 minutos, te desconectás. El otro día Argentina ganaba 3-0 y el tipo estaba dando indicaciones de acá para allá”.

Para cerrar, abrió la puerta a un interesante debate a partir de las declaraciones de Messi en los últimos días. “Estamos en presencia de un arquero como hace rato no veíamos en la Selección. ¿Cuántos años hace que está Messi en la Selección? 16 años. Si bien fue gran parte con Romero, ¿alguna vez lo escuchaste decir de Romero que tenemos al mejor arquero del mundo o tenemos a uno de los mejores arqueros del mundo?”, se preguntó dejando en claro que el hombre de Aston Villa trajo una calma inesperada al equiponacional.

El capitán argentino había dicho tras la victoria ante Uruguay: “Dibu es fundamental, cuando le llegan siempre responde. Hoy una vez más le alcanzó para repetir lo de la Copa, está impresionante en el arco. Tenemos uno de los mejores arqueros del mundo sin duda y lo aprovechamos también”.

Compartir

Linkedin Print