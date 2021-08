Sergio Hernández, DT de básquetbol argentino: “Para mí se terminó la etapa en la selección”

Compartir

Ya lo había adelantado en una entrevista durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero Sergio Hernández lo dejó en claro, por si quedaba alguna duda: el torneo en suelo japonés fue el último del Oveja al mando de la Selección argentina.

“Para mí se terminó la etapa en la Selección”, declaró el bahiense en una entrevista al programa Uno contra Uno. “A Argentina le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso, y desde ya que va a tener todo mi apoyo”, añadió el entrenador.

Tras 11 años en el cargo, repartidos en dos ciclos (2005-2010 y 2015-2021) Hernández le dice basta a la Selección. Su tercera experiencia olímpica no terminó de la manera soñada pero el balance general es bueno, con Argentina siempre compitiendo al más alto nivel en cada torneo, prueba de ello el subcampenato mundial logrado en China en 2019.

Lo cierto es que Hernández ya quería abandonar su cargo luego de esa Copa del Mundo por su enfrentamiento ideológico con el actual presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fabián Borro, quien asumió su cargo en diciembre de 2019. Oveja estiró su estadía al mando de la Selección hasta Tokio, pero este será su punto final. Al menos de este segundo ciclo.

Si bien los jugadores quieren que siga -Facundo Campazzo lo expresó públicamente- la decisión ya está tomada y el cambio para el baloncesto argentino será grande ya que el alejamiento del bahiense se produce al mismo tiempo que el de Luis Scola, histórico capitán y jugador más importante de una generación que le dio muchísimo al básquet nacional. Entre los posibles reemplazantes suena el Néstor ‘el Che’ García.

Más allá del anuncio de su despedida como DT de la Selección, Hernández se hizo tiempo para analizar la actuación de su equipo en Tokio, e hizo autocrítica: “El equipo no estuvo a la altura más allá de que los rivales que nos tocaron fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuera la mejor. No estuvimos bien, no alcanzamos a vernos bien ni a encontrar una buena versión nuestra”.

También contó una anécdota del duelo ante Eslovenia, donde Luka Doncic destrozó al cuadro argentino con 48 puntos: “Cuando empezó el partido, Luka ve que nosotros empujamos al grande, pasándole por detrás (una estrategia defensiva), y mete el primer triple. Entonces, viene hasta el banco y me dice ‘¿En serio coach me van a defender así?’. ‘Sí’, le digo yo… Y él me hizo un gesto como diciéndome ‘Bueno, problema tuyo’. Era imposible de parar”.

Hernández se despide de la Selección con varios logros, además del mencionado segundo puesto en el Mundial 2019. Su Argentina se quedó con la medalla de bronce en los JJOO de Beijing 2008, fue subcampeón en los FIBA Américas en 2007, 2015, 2017, campeón en los Panamericanos 2019 y la Diamond Ball 2008, mientras que cayó en semifinales en el Mundial 2006 con aquel recordado triple fallado por Andrés Nocioni ante España en el último segundo.

