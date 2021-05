Sergio Hernández retomó el vínculo con CAB y dirigirá los juegos olímpicos

Compartir

La Confederación Argentina anuncia que se ha retomado la relación contractual con Sergio Hernández, quien será el entrenador de la Selección masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Primero me sale decir que estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico –NdeR: tres como DT principal y el segundo, en Londres 2012, como asistente-, con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y, segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”, expresó el coach bahiense de 57 años para Prensa CAB.

“Somos gente de palabra y lo que acordamos con Sergio en su momento, lo respetamos. Es el indiscutido líder de líder de este plantel y ahora vamos, todos juntos, a buscar el mejor resultado posible a Tokio”, agregó Fabián Borro, presidente de la CAB, tras la firma del acuerdo.

“Ya era de público conocimiento que, para fichar en la Liga ACB, no podía tener dos contratos y por eso tuve que renunciar al mío en la CAB. Ahora, ya liberado en España, retomamos el diálogo y acordamos rápidamente lo que teníamos pensado, que era seguir hasta los Juegos Olímpicos”, informó el coach bahiense, quien comentó por qué tomó la decisión de interrumpir le vínculo con Zaragoza.

“No tengo ningún problema de salud, pero sí en su momento se juntaron varios casos de Covid-19 en mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual? Zaragoza es un club espectacular, para proyectar a largo plazo, y las dos partes estábamos contentas, pero no tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. Ahora estoy más tranquilo y ya enfocado en Tokio y la preparación”, manifestó Hernández.

Sergio ya está en funciones, monitoreando a todos los jugadores en carpeta y coordinando cómo será para previa de Tokio. “Estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos, pero aún todos estamos expectantes de lo que sucede día a día, desde la confirmación de la competencia hasta cómo uno arma la previa, porque el contexto cambia o se complica en cada jornada dentro de esta segunda ola de la pandemia. Ya no es como antes que podíamos decidir el 100% de las cosas”, explicó Oveja.

Contó además que está “siguiendo la realidad de los jugadores, desde la NBA hasta la Liga Nacional, pasando por Japón y Sudamericana. Los veo y hablo con ellos. También tengo reuniones con el Director Deportivo de la CAB, Andrés Pelussi, para delinear la previa y conformación de las listas”, informó.

Sobre el momento de los jugadores preseleccionables, Hernández calificó de “mucho mejor el presente si lo comparamos con aquel de hace casi dos años atrás, en la previa del Mundial de China. Esto me generará, gracias a Dios, más dificultades para elegir a los 12. Tenemos mejores realidades personales: jóvenes que han confirmado su explosión, otros no tan jóvenes que han dado un salto enorme de calidad, algunos que se han metido definitivamente en la elite mundial y, en el caso de Scola, mantiene su singular caso de eterna juventud”.

El coach le dedicó un párrafo al análisis de nuestros tres jugadores en la NBA. “En todos los casos coincide con un salto de calidad en el juego. Las tres llegadas a la mejor liga del mundo han ido de la mano de un creciente nivel, cuando no siempre sucede de esa forma”, opinó, sin mostrar ninguna preocupación por el calendario y el supuesto poco descanso que podrían tener alguno si se extiende su participación en los playoffs.

“Uno quisiera el ideal, que tengan la suficiente actividad y, a la vez, descanso, pero no existe tal caso. Partiendo de esa base yo creo que, si ponés en la balanza, siempre es mejor que todos sean protagonistas, tengan muchos minutos y responsabilidades grandes, más allá del desgaste físico que eso puede provocar. Eso es, al menos, lo que cualquier coach quisiera. Tampoco creo que eso indique que estarás más desgastado”, comentó.

Igual, dejó claro que él y su cuerpo técnico siempre contemplan las realidades distintas de los jugadores. “Las previas ya son táctico-estratégicas, no tan físicas, contemplando trabajos de recuperación, si son necesarios. Desde hace años ya son así, en todo el mundo diría. Ya no existen más aquella maratónicas y tan exigentes, por el calendario que enfrentan los jugadores en sus clubes. Acá lo principal es llegar bien a Tokio y es mejor trabajar con jugadores cansados pero contentos que con otros a quienes en sus equipos no los ponen…”, analizó Oveja, quien informó que el período de trabajo del seleccionado será “de un mes desde que nos juntemos hasta el día del desfile inaugural en Tokio”.

