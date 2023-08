Sergio Massa destacó que el cambio en Ganancias ayuda a mantener el poder adquisitivo

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció este jueves que a partir de este mes sólo pagarán el impuesto a las Ganancias las remuneraciones superiores a $ 700.875 brutos mensuales, lo cual representará un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores.

Asimismo, destacó que también se incrementarán las escalas en un 35% y se aplicará en forma retroactiva a enero de este año.

“Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores, elevamos el piso del impuesto a las Ganancias a partir de agosto a $ 700.875. Esto permite llevar alivio fiscal a 300.000 trabajadores y trabajadoras que dejarán de pagar el impuesto”, afirmó Massa en la red social Twitter.

Además, subrayó que “para sostener una mejor progresividad del impuesto, incrementamos las escalas en un 35% retroactivo a enero de este año, reduciéndolo a 715.000 personas”.

“Mientras seguimos trabajando en la mejora del ingreso, del poder adquisitivo y de la calidad de vida de la gente, este tipo de medidas son claves para llevarles alivio fiscal y que el impuesto no afecte los aumentos salariales”, remarcó el ministro.

Esta es la tercera vez en el año que aumenta el mínimo no imponible, ya que en enero dejaron de pagar las remuneraciones brutas mensuales que no superaban los $ 404.062; luego en mayo se subió a $ 506.230 y ahora vuelve a incrementarse hasta los $ 700.875.

Con esta medida, serán beneficiados 1.015.000 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó que Massa “ha subido de nuevo el piso del impuesto a las Ganancias», y comparó la decisión con la del expresidente Mauricio Macri, que cuando era candidato en 2015 «dijo que lo iba a eliminar y no lo hizo».

Cerruti puntualizó que la suba del piso para los contribuyentes de la Cuarta Categoría va en consonancia con «el sentido que tiene que tener» ese gravamen, para que se aplique «sólo a los altos ingresos».

El Ministerio de Economía indicó que la variación del Ripte, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, entre octubre de 2022 y febrero de 2023 fue de 25,29%. En marzo, abril, mayo y junio, el Ripte aumentó el 38,45%.

A partir de esto, Massa decidió adicionar al piso exento del impuesto el 38,45% de incremento de Ripte.

De esta manera, para los sueldos brutos devengados a partir del 1 de agosto de 2023 habrá un nuevo piso de Ganancias y no corresponderá retención alguna cuando la remuneración bruta no supere los $ 700.875.

En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 700.875 y resulte inferior o igual a $ 808.101, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.

Esta suba del piso exento permitirá que 300.000 trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar Ganancias a partir de agosto.

Además, habrá un aumento de las escalas que se utilizan para el cálculo del impuesto en un 35%.

Con esta medida la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia que tributan Ganancias se verán beneficiados.

El incremento de las escalas será retroactivo a enero de 2023, con lo cual lo retenido de más de enero a julio se devuelve al empleado en dos cuotas mensuales, con los salarios de agosto y setiembre próximos.

Ambas medidas se implementarán a través de un decreto que establecerá subir el piso de Ganancias, y encomendará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a reducir la base para el cálculo de las retenciones del impuesto.

Economía puntualizó que, del total de 1.015.000 empleados beneficiados, 300.000 dejan de pagar el impuesto por el nuevo piso, y 715.000 lo reducen por suba de escalas en un 35%.

En cuanto a la distribución de los beneficiarios, 435.502 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 146.541 a la Capital Federal, 82.463 a la provincia de Córdoba, 78.395 a la de Santa Fe, 36.448 a Mendoza, 25.778 a Entre Ríos, 24.099 a Tucumán, 21.496 a Neuquén, 19.808 a Chubut, 17.793 a Río Negro, 13.862 a Misiones, 12.372 a La Pampa, 12.423 a Salta, 12.176 a Corrientes, 12.126 a San Juan, 10.617 a San Luis, 9.204 a Jujuy, 8.443 a Formosa, 8.257 a Chaco, 7.443 a Santiago del Estero, 7.364 a Catamarca, 6.341 a Santa Cruz, y 6.047 a La Rioja.

La economista y directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Delfina Rossi, destacó el aumento del piso para el impuesto a las Ganancias por el que a partir de agosto quedarán exentos del pago «unos 300 mil trabajadores», y valoró la iniciativa oficial por ir llevando este tributo a su «espíritu original».

«El ministro de Economía y nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, anunció que se eleva nuevamente el piso por el cual unos 300 mil trabajadores van a quedar exentos nuevamente del pago de Ganancias y también se modifican las escalas, esto va a generar un alivio para más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras», dijo Rossi en declaraciones a Télam Radio.

Consideró que con esta medida se está «cumpliendo algo que Sergio Massa viene diciendo y que se comprometió también en el plenario de la CGT hace dos semanas, donde concibe al igual que el movimiento obrero organizado al trabajo no como una ganancia sino como derecho».

«Es un impuesto que hay que volverlo a su espíritu original, que es que afecte a los trabajadores de mayores ingresos», agregó.

Consideró que «este alivio para los trabajadores también se va a traducir en un fortalecimiento del consumo, de la demanda interna, aquellos que van a tener disponibles algunos pesos más por mes seguramente van a aprovechar para fomentar el turismo nacional, hacer alguna actividad con su familia de recreación o cancelar deudas».

Por otra parte, señaló que «también se buscó hace un par de semanas acompañar a las pequeñas y medianas empresas, a su vez desde el Ministerio de Producción se está elaborando una línea de créditos para emprendedores y emprendedoras».

«A pesar de la deuda que tenemos con el FMI, a pesar de condiciones adversas, lo que está intentando el Gobierno es justamente sostener la actividad, los empleos, la producción industrial», concluyó Delfina Rossi.

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este jueves la medida «de alivio fiscal» tomada por el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa quien modificó el piso y las escalas para el cálculo del pago del impuesto a las Ganancias, lo que permite «defender el bolsillo de los trabajadores».

«La CGT respalda la medida de alivio fiscal para trabajadores y trabajadoras tomada por el ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria Sergio Massa», puntualizó la central obrera en un comunicado.

En el texto, los dirigentes sindicales explican que «esta decisión, que modifica el piso y las escalas para el cálculo del mal llamado impuesto a las ganancias en forma retroactiva a enero de 2023, impactará a partir de este mes en los ingresos de más de un millón de trabajadores y trabajadoras, liberando directamente del pago a trescientos mil trabajadores».

