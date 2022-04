Sergio Massa: «Es un error pensar en 2023, este no es un año electoral»

Compartir

Linkedin Print

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que desde el Frente de Todos «todos trabajan para el éxito del presidente Alberto Fernández» y acusó a la oposición de «querer limar al Gobierno y desgastar la figura presidencial», pues «ya está mirando al 2023, lo cual es un error porque este no es un año electoral».

Massa insistió en la necesidad de que todas las fuerzas políticas trabajen para salir de la crisis ya que, sostuvo, «lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas».

«Hay que salir de la grieta y resolver problemas de fondo sin importar el partido al cual pertenezcamos», expresó Massa, y afirmó que «tenemos que desprendernos de las peleas y enfocarnos en lo que la sociedad necesita, ya que la mayoría de los argentinos nos quiere ver trabajando juntos y eso tenemos que hacer y lograr».

Sobre la idea del senador radical Alfredo Cornejo de convocar a una Asamblea Legislativa, Massa dijo que «no escuché lo que dijo, pero lo leí y me parece un delirio; hay un sector de la oposición, no todos, que trabaja para limar al Gobierno

En declaraciones a Radio 10, el titular de la Cámara baja aseveró que, «con matices, con diferentes opiniones, todos trabajamos para el éxito del presidente Alberto Fernández», y advirtió que desde la oposición algunos «quieren meter ruido donde no lo hay».

Sobre la idea del senador radical Alfredo Cornejo de convocar a una Asamblea Legislativa, Massa dijo que «no escuché lo que dijo Cornejo, pero lo leí y me parece un delirio; hay un sector de la oposición, no todos, pero trabajan para limar al Gobierno, a la autoridad del Presidente, y en todo caso hacer leña del árbol caído por un debate que tuvimos» en el oficialismo.

En ese sentido agregó que desde la oposición «hay una vocación de hacer daño, y quieren desgastar la figura presidencial y al Gobierno porque ya están mirando al 2023 y eso es un error; la sociedad espera otra cosa de nosotros, que resolvamos problemas».

Sobre la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que «hay que dejarla atrás, eso ya esta cerrado, yo acompañé el acuerdo y trabajé con mucha fuerza para conseguir el consenso, era el mejor acuerdo posible para el país».

«Hay que superar esta etapa y trabajar en los desafíos que vienen porque tenemos que cumplir el contrato electoral del 2019 como Frente de Todos», subrayó.

Sobre los proyectos que se impulsarán en el Parlamento, Massa dijo que «tenemos una agenda de trabajo en el Congreso. Una que tiene que ver con lo que el Gobierno mandó en los últimos meses para de terminar de encender la economía, que son leyes clave como la de agroindustria, de la construcción, de hidrocarburos y automotriz».

Dijo entonces que «tenemos que generar dólares propios para no depender del FMI a partir del trabajo argentino y construir herramientas para generar y acompañar el crecimiento de argentina».

Añadió que hay otra agenda propia en el Congreso: «las leyes de alquileres, de humedales, algunas leyes ambientales, la que consagra el beneficio a las obras sociales a los veteranos de Malvinas, la de creación de Universidades en el Gran Buenos Aires». Destacó que la agenda parlamentaria «busca terminar de encender la economía, que ya se puso en recuperación, y necesitamos leyes respecto a eso».

Y subrayó que hay que «construir acuerdos de largo plazo entre el oficialismo y la oposición; lo hablé tanto con el Presidente como con la Vicepresidenta (Cristina Fernández), quienes estuvieron de acuerdo a que haga el llamado al consenso».

Compartir

Linkedin Print