Sergio Massa habló sobre el escándalo de Martín Insaurralde y le pidió que decline su candidatura en Lomas de Zamora: “Cometió un grave error”

El candidato de Unión por la Patria declaró ante la prensa al término del Debate Presidencial que se llevó a cabo esta noche en Santiago del Estero

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se refirió al escándalo que se desató este fin de semana con la viralización de las imágenes del ahora ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofia Clerici en un yate por Marbella.

“Cometió un grave error”, manifestó Massa en declaraciones a LN+ y le exigió a Insaurralde dé de baja su postulación a concejal en Lomas de Zamora: “Renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas”.

El ministro de Economía y postulante del oficialismo habló sobre el caso del ex funcionario provincial al retirarse del Centro de Convenciones Forum donde se desarrolló el primer debate presidencial obligatorio en la provincia de Santiago del Estero. La definición de Massa fue concreta. Declaró ante la prensa desde la combi en la que se estaba yendo del lugar, reconoció la falta de Insaurralde, le pidió que decline su candidatura, y continuó su camino.

Horas antes había hecho lo propio el compañero de fórmula del ministro de Economía, Agustín Rossi. “En cuatro horas el tema estuvo resuelto e Insaurralde no forma más parte del gobierno de la provincia. El lunes se presentará ante la Justicia. Nuestro candidato a Presidente y el gobernador de la provincia actuaron en conjunto y lo decidieron así”.

“Insaurralde está fuera del gobierno de la provincia. Nuestra mirada en términos de posición política y personal está en lo que describí: Massa y Kicillof impulsaron la salida de Insaurralde del gobierno”, dijo el candidato a vicepresidente a la prensa en la previa del evento de esta noche en Santiago del Estero.

El caso del ex jefe de Gabinete fue comentado durante el debate presidencial, pero mucho menos de lo esperado. De hecho, solo Myriam Bregman y Patricia Bullrich lo utilizaron para cargar contra el candidato del oficialismo.

De inmediato, en su presentación, la postulante del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, dio su opinión con respecto a la crisis económica que atraviesa el país y sentenció: “Mientras hambrean al pueblo se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Lejos de eso, nosotros no venimos a hacer promesas de campaña sino un compromiso de lucha”.

Minutos más tarde, durante el bloque de “Educación”, Bregman resaltó el rol de los docentes “que se hacen cargo de los problemas que los pibes y pibas llevan al aula”, cuestionó las propuestas del resto de los contrincantes y remató: “Tenemos derecho a la educación pública y de calidad. Y quiero agregar algo más: que los funcionarios públicos cobren como un docente. Porque Bullrich ataca a la docencia. Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes: ‘Se acabó la joda’ ¿Joda? Joda es la de sus funcionarios que se van en un yate a Europa a tomar champán”.

Una de las imágenes de Insaurralde que compartió Sofía Clérici del viaje que realizaron juntos en Marbella

A su turno,Bullrich utilizó uno de sus derechos a réplica durante el bloque de “Economía” para responderle a Massa luego que anunciara avanzar penalmente contra evasores fiscales y quienes fuguen divisas. “Massa, explicale a los argentinos como siendo el peor ministro de Economía, podés ser un presidente. Como podés dividirte en dos personas con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos y después querés hacer una ley penal, ya tenés el primero, llevatelo a Insaurralde”, expresó la referente del PRO.

Las imágenes de Insaurralde y Clérici fueron publicadas por la propia modelo en su cuenta de Instagram. Y si bien luego las borró, se viralizaron y escalaron de manera imparable por las redes sociales provocando rechazo popular y la reacción de la oposición.

El caso generó malestar en el oficialismo, sobre todo en Massa y Kicillof, quienes pueden sufrir electoralmente los coletazos del escándalo provocado por Insaurralde. Tras acordarse la salida de la jefatura de Gabinete, el gobernador anunció en sus redes que quiere eliminar el cargo que ostentaba el lomense.

“Luego de interiorizarme sobre la situación, decidí aceptar de forma inmediata la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes”, posteó Kicillof.

“Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios”, adelantó. Y agregó: “No se trata de hacer ‘marketing de la honestidad’ en plena campaña electoral. Para nosotros, el Gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión”.