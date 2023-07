Sergio Massa lanzó créditos de hasta $400.000 para jubilados y pensionados

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y la titular del Anses, Fernanda Raverta. Los créditos tendrán la tasa de interés más baja del mercado y podrán devolverse en 24, 36 o 48 cuotas.

El ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; anunciaron este martes nuevos créditos para jubilados y pensionados por $ 400.000 pagaderos en hasta 48 cuotas, con una tasa fija del 29% anual.

Ambos funcionarios brindaron detalles de los nuevos créditos para los adultos mayores durante un acto que se llevó a cabo este mediodía en la sede central de la ANSES.

«Estos créditos para nuestros jubilados se pueden ofrecer gracias al crecimiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS), que pasó de tener un valor de US$ 35.000 millones en el 2019 a US$ 60.000 millones en la actualidad», señaló Massa.

En este contexto, el ministro recordó la decisión «que tomamos en marzo de rehacer la cartera del FGS, tuvo muchas críticas, y luego un dictamen de la UBA aseguró que iba a ganar plata».

«En ese camino decidimos asignar $ 50.000 millones a un programa de crédito, con una tasa fija del 29% anual, que sirve para que los jubilados puedan viajar, arreglar sus casas, e incluso ganarle a la inflación», explicó el jefe de la cartera de Hacienda.

El sentido económico de esta medida es «cuidar nuestro mercado interno porque el jubilado no hace contado con liquidación, sino que consume y mueve, precisamente, el mercado interno».

El ministro resaltó la agenda de actividades que en general llevan adelante distintos grupos de jubilados y puso como ejemplo los «1.000 jubilados que se capacitan y aprenden a ser programadores con el objetivo de vender servicios al exterior», a través de Argentina Programa, una iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento.

Massa, además, recordó su paso al frente de la ANSES durante «6 años» de su vida política y recordó que es un organismo que está presente «desde el nacimiento al fallecimiento de cada argentino y argentina».

Durante su gestión, en la presidencia de Néstor Kirchner, se puso en marcha «la moratoria que nos permitió incorporar a más de 1.900.000 de argentinos y argentinas que se habían caído del sistema porque hubo empleadores que no les pagaron los aportes».

Recordó que en el año 2003 «en este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13%» y que hay «gente que borra con el codo lo que escribió con la mano» en referencia a la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien como Ministra de Trabajo en el 2001 firmó el recorte del 13% a las jubilaciones, entre otras medidas de ajuste del Gobierno de Fernando de la Rua.

«Acá también me tocó anunciar 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de esos seis años», recordó Massa en referencia a su paso como titular del Anses en el Gobierno de Nestor Kirchner y parte del de Cristina Fernandez.

En este sentido, añadió que «quizás el recuerdo más lindo que tenga era ir con la computadora a los canales y a las radios para contestarle a los jubilados y que después eso se transformara en una práctica en cada esquina, en cada ciudad».

Por su parte, Fernanda Raverta, en la apertura del acto se presentó como la conductora de un organismo que es el «corazón del Estado Nacional y ponemos mucho amor y empatía en lo que hacemos».

La funcionaria, además de explicar los alcances de los nuevos créditos, adelantó que el flamante plan de deuda previsional permitió la incorporación de «92.000 nuevos jubilados en julio».

Agradeció también la dedicación de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES que permitieron abrir las oficinas de atención de lunes a sábados, lo que permitió que más de 215.000 jubilados ya hayan iniciado el trámite bajo la modalidad del Plan de Pago de Deuda Previsional.

Como funcionarán

los créditos anunciados

En cuanto a los créditos, se informó que las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $ 400.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de hasta $ 150.000.

En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas, en tanto los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo a partir del día de la fecha.

Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. De este total, el 70% corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30% restante a pensionados.