Sergio Massa: «No tuvimos la capacidad de resolver la inflación»

«Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad resolver el problema macroeconómico de la inflación, agravado por la sequía», admitió el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Lo dijo en un acto en Santa Fe que encabezó a cinco días de las PASO, junto a su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En junio el costo de vida llegó al 122,1 por ciento interanual, y se espera que la inflación de julio ronde el 7%, un dato que recién se conocerá después de las elecciones primarias.

«Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico de la inflación agravado por la sequía, pero también porque en pandemia elegimos cuidar empleo y no mejorar ingresos», dijo Massa.

El aumento de los servicios como prepagas, alquileres y comidas fuera del hogar empujó la inflación al 7,3% durante julio en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística y Censos porteña.

Un porcentaje que permite estimar en cuánto rondará los números que difunda el INDEC la semana próxima.

Massa encabezó un acto en la fábrica de electrodomésticos Liliana y prometió que si es electo presidente de la Nación el objetivo será mejorar el ingreso de los trabajadores con una suma fija, paritarias libres, asignaciones familiares y reducción del impuesto a las Ganancias.

El ministro de Economía cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por el «ancla» que dejó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que lo llevó a pedir ayuda a Qatar, China y al club de países asociados en el Banco de Desarrollo de América Latina, cuya sigla es la CAF.

Aludió además al «miedo» que buscan instalar los dirigentes de la oposición a través de promesas de apertura de exportaciones, ajuste y dolarización, que aseguró traerá «pérdida de competitividad de la economía» y un «impacto en la vida de los trabajadores».

«Todo eso es uno de los miedos que tenemos que vencer como sociedad, el miedo a saber que los argentinos si nos lo proponemos tenemos todo para hacer no solamente competitivos, ganar mercados, sino para hacer un país de verdad desarrollado», enfatizó.

