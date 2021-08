Sergio Massa pidió “no volver para atrás y votar para adelante”

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió respaldo para el Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre y las elecciones del 14 de noviembre y llamó a “votar hacia adelante”, priorizando el “desarrollo” y “no la deuda”.

“Les pido que votemos hacia adelante, no volvamos para atrás, porque hoy lo que está en juego es si priorizamos el desarrollo o si priorizamos la deuda”, como hizo el Gobierno de Mauricio Macri, dijo Massa al participar de un acto en Avellaneda junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Agregó que el Frente de Todos no está pidiendo en estas elecciones “el apoyo a un Presidente sino a un proyecto de país”, en el marco del acto que se desarrolló en la Isla Maciel, en el municipio bonaerense de Avellaneda, en el que se entregaron viviendas y que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Los que endeudaron a la Argentina y nos dejaron una deuda para las próximas diez generaciones y se acostumbraron a priorizar en el Presupuesto el pago de intereses y no la inversión pública, hoy pretenden, cambiándose de domicilio y escondiéndose detrás de memes y fotos, tratar de engañar a la gente”, alertó Massa. En ese contexto, dejó claro: “Lo que se vota en septiembre y en noviembre es si priorizamos la inversión publica y el desarrollo o si priorizamos el pago de la deuda, que es lo que pasó en los últimos años en la Argentina”.

Subrayó que a pesar de que el Frente de Todos no tuvo mayoría, “con un esfuerzo enorme” trataron que “el Presidente tuviera todos los instrumentos” para llevar adelante los objetivos de gestión, e indicó que en estas elecciones se necesita apoyo para poder “avanzar”.

“Necesitamos que nos ayudan porque no podemos avanzar cuando los que están enfrente, en lugar de pensar como ayudan para el desarrollo de la Argentina, piensan como ponen palos en la rueda para el fracaso del Gobierno”, completó Massa.

En ese contexto, señaló que los pre candidatos a diputados de la lista del Frente de Todos “expresan cada metro de cloaca y de agua” que el Gobierno está haciendo, “cada vivienda” que se pone en marcha, la “idea del desarrollo productivo y la vuelta al trabajo en lugar de planes sociales”.

“Por eso queremos pedirle a los argentinos que no volvamos para atrás, sino siempre para adelante, para salir de la pandemia y tener la vida que queremos”, subrayó.

En su discurso, Massa recordó que en el año 2015 se “pararon mas de 100 mil viviendas” y que “un día Jorge (Ferraresi)” fue al Congreso para plantearle la idea de reactivarlas.

“A pesar que la mayoría de la oposición no nos acompañó pudimos hacer ley este proyecto que nos permitía reiniciar estas viviendas y casi 100 mil viviendas en la Argentina y ustedes se preguntará por qué planteo esto hoy, es porque falta menos de un mes que vamos a empezar a elegir que Congreso vamos a tener en diciembre”, resumió.

Compartir

Linkedin Print