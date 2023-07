Sergio Massa: «Queremos pagarle al FMI y que se vaya de la Argentina»

El ministro de Economía y precandidato a Presidente encabezó un acto en Pilar y se refirió al empréstito del país con el organismo multilateral de crédito. En modo campaña, apuntó contra la oposición: “Quieren implosionar y destruir”.

El ministro de Economía de la Nación y precandidato a Presidente de Unión por la Patricia (UxP), Sergio Massa, dio un discurso en un acto en el partido bonaerense de Pilar con tono de campaña y se refirió al acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional: “Queremos pagarle al Fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo y que no nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos”. El líder del Frente Renovador estuvo acompañado por Federico Achával, intendente anfitrión, y juntos inauguraron el Club Municipal Presidente Derqui – Lionel Messi.

Massa se metió de lleno en la campaña y apuntó, de forma implícita, contra los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC). “Para que aquellos que promueven el odio y construyen sobre la base de destruir y que dicen que hay que implosionar todo, puedan ver que quieren implosionar la casa de los Argentinos. Debajo de ese techo están todos ustedes”, advirtió el ministro y exhortó: “Los quiero invitar a reconstruir y arreglar esa casa, porque los que la quieren implosionar se olvidan que cuando produzcan esa implosión, muchos van a quedar abajo de esos escombros”.

En relación con el empréstito del país con el organismo multilateral de crédito, Massa cuestión -sin nombrarlo- al ex presidente Mauricio Macri cuando dijo que “a Argentina le dejaron un ancla muy complicada. El acuerdo con el FMI de 2018 nos hizo perder soberanía”. En ese eje, propuso un “desafío” y llamó a “discutir de igual a igual, defendiendo nuestra convicción con el Fondo”. El ministro aseguró que en los próximos cuatro años trabajará en “aumentar la exportación argentina, trabajar en vender el trabajo argentino al mundo y lograr nuestra propia acumulación de reservas”.

Fue en ese momento en el que lanzó la frase de mayor resonancia, sobre un tema que interpela especialmente al electorado kirchnerista dentro de UxP. “Queremos pagarle al Fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo y que no nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos”, prometió Massa.

El jefe del palacio de Hacienda intercala destinos del conurbano bonaerense, zonas clave desde el punto de vista electoral, para inaugurar obras y realizar anuncios en modo campaña. Además de Achával, este mediodía estuvo acompañado también por Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, Massa y Achával cortaron la cinta de un club que comenzará a desarrollar actividades en Pilar. El funcionario aprovechó la inauguración para defender el rol de los clubes de barrio y, a su vez, señalar la “importancia” de la universidad pública. Fue otro punto al que apeló para confrontar con la oposición. “Estamos impulsando siete universidades más en la provincia de Buenos Aires y lo único que encontramos es que aquellos que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad y gastar en universidades públicas es un error, nos van bloqueando la posibilidad de poder avanzar en un sueño que es un proyecto para una comunidad”, aseguró Massa.

El ministro sabe que la defensa de la educación pública es una bandera clave para el peronismo y salió al cruce de los espacios opositores que tienen una visión distinta de esa política. “Los hijos de los trabajadores también quieren ir a la universidad y un modelo de país que incluya tiene que tener universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva y con la tecnología dentro del proceso de formación”, expresó Massa.

En esa línea, el dirigente del FR afirmó que los argentinos pueden ser “campeones del desarrollo económico, de la patria del progreso y del trabajo, todos juntos”, y aseguró: “No nos van a dividir. Primero la patria, primero la Argentina”.

