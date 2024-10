Sergio Massa reapareció en la marcha universitaria rodeado de banderas

“Proteger la Universidad es cuidar el sueño de millones de jóvenes y el futuro del país”, sostuvo el ex candidato presidencial del kirchnerismo y exministro de Economía.

El último candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, reapareció después de mucho tiempo. Al igual que lo hizo en abril, el también exministro de Economía de Alberto Fernández participó en la marcha de la defensa Universidad y Educación Pública, caminó por las calles, se dejó fotografiar y subió un posteo mientras que su anunciado relanzamiento público se hace esperar.

“Por un país que tenga a los hijos e hijas de los laburantes estudiando en las Universidades. Proteger la Universidad es cuidar el sueño de millones de jóvenes y el futuro del país”, fue el mensaje que posteó Massa en la red social X. En ese mismo espacio, el último posteo había sido hace más de dos meses, cuando a fines de julio reposteó un comunicado del Frente Renovador sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

Tras el balotaje en el que perdió con Javier Milei por 55,65% a 44,35%, el creador del Frente Renovador especuló con sus apariciones públicas y en el peronismo lo esperaban para ver si podía calzar el traje de conductor después de haber sumado 11.598.720 de votos. Sin embargo, la reaparición que se esperaba para marzo se esfumó, la presentación de su libro en la Feria del Libro no se realizó y solo se mostró en la marcha universitaria de fines de abril, también contra la administración actual.

Este miércoles, rodeado de carteles escritos sobre cartón, Massa reapareció junto a su esposa Malena Galmarini de Massa, ex titular de la empresa estatal Aysa y alguno de sus alfiles bonaerenses como el diputado provincial Rubén Eslaiman.Detrás del exministro de Economía había una gran pancarta con su nombre en celeste y blanco, que iban precedidas de bengalas con los mismos colores.