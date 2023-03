Sergio Massa se reunió con el FMI y el organismo se encamina a aprobar la revisión del acuerdo

El encuentro entre el ministro de Economía y Gita Gopinath es muy importante respecto a la aprobación del desembolso de alrededor de US$ 5.300 millones prometido por el organismo internacional.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo en Washington una reunión con la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien evaluó la última revisión del acuerdo que aprobó hace dos semanas el staff técnico del organismo y que ahora deberá ser tratado por el Directorio para que se pueda concretar el desembolso de alrededor de US$ 5.300 millones (unos 4.000 millones de DEG, la moneda del FMI).

Junto a Massa estuvieron el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel; y Santiago García Vázquez, responsable de comunicación de la cartera.

Por su parte, Gopinath, destacó la «buena reunión» que mantuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el contexto de la cuarta revisión del programa acordado con el organismo multilateral.

«Buena reunión con el ministro Sergio Massa. Se discutió la cuarta revisión del programa, el severo impacto de la sequía y la importancia de las acciones para aumentar las reservas y continuar movilizando financiamiento interno de manera sostenible», señaló Gopinath en su cuenta en la red social Twitter.

La semana pasada, la nueva vocera del FMI y exjefa de misión del Fondo en el caso argentino, Julie Kozack, aseguró que el directorio del organismo tratará «muy pronto» el caso argentino para aprobar los US$ 5.300 millones pautados, tras el visto bueno de la revisión técnica del staff,

Al respecto, señaló que «típicamente hay un período de tiempo» que se toma el directorio de no menos de dos semanas desde la aprobación de la revisión técnica, que en el caso argentino fue el último 13 de marzo, en la que se acordó también la revisión de metas de las reservas para el período 2023.

Kozack ponderó el manejo prudente de las políticas macroeconómicas verificadas en la segunda parte de 2022, en pos de «la estabilidad», y destacó «el cumplimiento del programa con cierto margen» sobre las metas previstas para el cierre del cuarto trimestre.

