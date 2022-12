Sergio Massa: «Sin estabilidad económica no vamos a tener paz social»

El ministro de Economía Sergio Massa aseguró este jueves que “sin estabilidad macroeconómica no hay paz social y sin paz social no habrá estabilidad macroeconómica” al participar en el seminario Propymes organizado por el Grupo Techint.

En el último panel del evento, que compartió con el presidente de la entidad Paolo Rocca, el jefe del Palacio de Hacienda habló sobre la importancia que tendrá para la economía argentina la puesta en marcha del gasoducto de Vaca Muerta, uno de los temas que sobrevoló el seminario, realizado en la Sociedad Rural y en el que el presidente de Enarsa Agustín Gerez estimó que la obra representará un ahorro de USD 2.400 millones en 2023.

Massa además anticipó que en el inicio del período ordinario de sesiones del Congreso el año próximo el Poder Ejecutivo enviará al parlamento dos proyectos de ley para discutir un marco normativo con estabilidad impositiva para el desarrollo de hidrógeno y de GNL.

El ida y vuelta con Rocca incluyó un intercambio sobre las restricciones al pago de importaciones por la escasez de divisas, la necesidad de establecer algunos puntos de consenso que atraviesen a todo el espectro político y cuál debería ser el papel que ocupe la Argentina ante el rediseño de la situación geopolítica, con las oportunidades que se le pueden abrir a la economía en ese contexto.

“Tenemos el segundo reservorio de valor de shale gas en el mundo. Eso nos transforma en un gran jugador pero necesita que toda ese recurso lo podamos poner a disposición de los ciudadanos y para las exportaciones. También ponemos una cuestión de valor agregado, porque el volumen de exportaciones nos va a generar un mayor nivel de ingreso”, dijo Massa en referencia al gasoducto Néstor Kirchner.

“Ese valor agregado en el commodity energético requiere de políticas de Estado. Vamso a enviar el proyecto de ley de GNL y de hidrógeno, nos van a permitir construir estabilidad fiscal, disponibilidad de divisas y un régimen a 30 años que queremos que sea una política de Estado. Agregar valor a energías renovables debe ser un gran desafío”, indicó el ministro. “Y que eso haga más viable económicamente a la Argentina porque los procesos de restricción están marcados por la falta de dólares en nuestras reservas”, continuó.

Por otro lado, dijo que el Estado tiene que establecer algunas bases macroeconómicas. “El primero es el orden fiscal, vamos a terminar con 2,5% del PBI de déficit fiscal. El segundo gran objetivo es el de acumulación de reservas. La guerra le costó a la Argentina en la balanza comercial y en los fiscal más de 5.200 millones de dólares. Vamos a cerrar el año con más de 7.000 millones de dólares disponibles, se activa un swap de 5.000 millones de libre disponibilidad con China”, anticipó.

“Vamso a enviar el proyecto de ley de GNL y de hidrógeno, nos van a permitir construir estabilidad fiscal, disponibilidad de divisas y un régimen a 30 años que queremos que sea una política de Estado” (Massa)

Consultado sobre el ritmo de importaciones, que aparece como una de las preocupaciones centrales para los industriales, el ministro de Economía dijo que “la cuenta es simple: con planificación, nadie va a tener problemas de disponibilidad de divisas”. “En SIMI por reiteración, muchos tenían hasta siete veces reiteradas las SIMI. Al Estado le faltaban entre septiembre y diciembre aprobar 39 mil millones de dólares. Era algo inabordable para nuestro país”.

“El sistema SIRA compara año contra año, muchos transformaron la competitividad cambiaria en la Argentina en enriquecimiento personal. Los dólares no iban a la producción y al trabajo sino a la picardía de algunos. El año que viene el volumen promedio de importaciones puede crecer entre 7 y un 11 por ciento. Los que programan el 2023 tiene que saber que por CEF y por ‘espejo’ 2022 no van a tener problemas. Queremos que los dólares los tengan los que generan valor”, dijo el ministro de Economía.

Relacionado