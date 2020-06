Serios daños materiales tras principio de incendio en un aserradero

Compartir

Ayer, minutos antes de las 6 horas se registró un principio de incendio en un conocido aserradero ubicado en Maradona y Somacal, donde si bien hubo daños materiales no se lamentaron heridos. En el lugar una dotación de Bomberos logró extinguir el foco ígneo.

Facundo, trabajador del lugar habló con el Grupo de Medios TVO al respecto y dijo que el fuego consumió por completo una máquina, lo cual les genera serias complicaciones. “Tuvimos una pérdida grande, ojalá podamos arreglar la máquina, pero necesitaremos una buena cantidad de plata para ello”, sostuvo y agregó que la misma “es fundamental para nosotros que trabajamos y vivimos día a día de nuestra actividad, no tenemos un sueldo ni trabajo seguro, subsistimos con lo que nos piden los clientes”.

“El incendio comenzó en la fosa porque estaba muy caliente, luego se expandió para afuera y cuando nos levantamos vimos que el fuego consumió la totalidad de la máquina, por fortuna los bomberos llegaron rápido y evitaron que se propague hacia el sector de la carpintería”, aseveró el hombre.

Al ser consultado por las pericias dijo: “nos informaron que no fue problema eléctrico, en la fosa empezó todo; probablemente fue intencional”.

“Sin la máquina no podemos seguir, vamos a atrasar todos los trabajos que teníamos previstos y nos abocaremos a arreglarla porque no podemos hacer nada sin la misma”, culminó el trabajador preocupado.