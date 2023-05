Servicio de mamografía para las vecinas de Laguna Blanca y de las localidades aledañas

El Hospital Distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán” cuenta con el servicio de mamografía gratuito para las vecinas de esa localidad y para las que viven en las diferentes localidades, colonias y comunidades que se ubican en el Distrito Sanitario IV.

El servicio se encuentra disponible de lunes a viernes, por la mañana, de 8 a 12 horas y por la tarde, de 15 a 19 horas. Pueden acceder al estudio, las mujeres que tengan desde 40 años en adelante y también las que aún no tienen esa edad, pero posean síntomas asociados al cáncer de mama, la indicación médica de hacerse y antecedentes familiares de la enfermedad.

“Abarcamos todo lo que es el Distrito Sanitario IV, es decir que a nuestro servicio pueden concurrir las vecinas que viven, desde la localidad de General Güemes hasta Palma Sola, inclusive. Las mamografías se hacen aquí y luego, las imágenes son enviadas para su lectura e informe al consultorio del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, en el Hospital Distrital 8 en la ciudad de Formosa”, explicó la referente del área, la licenciada en Radiología, Gabriela Sánchez.

Para poder hacerse la mamografía, las pacientes deben solicitar turno previamente “que lo damos nosotros en el servicio. Pueden pedirlo días antes o ese mismo día”, agregó la licenciada, aclarando que “en algunas ocasiones trabajamos a demanda, siempre y cuando no tengamos muchos turnos agendados para el día”.

Acerca de las pacientes que acudan desde otras localidades, indicó que “a veces, vienen derivadas desde los centros de salud o de los hospitales de su localidad. En algunos casos, el turno ya fue gestionado directamente desde el efector y son trasladadas hasta nuestro nosocomio en grupo y, en otros casos, vienen solas a pedir el turno y a hacerse el estudio”.

La radióloga puso de resalto que el servicio de mamografía está a cargo de dos licenciadas en Radiología y dos técnicas en Diagnóstico por Imagen. Forma parte del Servicio de Diagnóstico por Imagen, que abarca además radiología y tomografía. “Algunos días llegamos a hacer entre siete y diez mamografías y a veces, hasta 15, según la agenda”, puntualizó.

Desde hace aproximadamente un año “estamos trabajando y contamos con un equipo de última generación, por sus características y, sobre todo, por la alta definición que presentan las imágenes toma”, valoró.

Precisó sobre eso, que esas imágenes tomadas son enviadas luego al consultorio del Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Mama, que se encuentra en el Hospital Distrital 8, en el Circuito Cinco de la capital formoseña “donde los especialistas realizan la lectura y el informe. Y aproximadamente entre los 10 y 15 días posteriores, los resultados son enviados a nuestro nosocomio y entregados a las pacientes”.

En caso de detectarse alguna anomalía “nos comunicamos con la paciente y se le explica al entregarle el resultado. Y si, por ejemplo, se le indica una ecografía mamaria como estudio complementario para ampliar el diagnóstico, puede hacerlo aquí mismo, en nuestro hospital, y al mismo tiempo, le gestionamos el turno para la interconsulta con el especialista en patologías de mamas, que es el que va determinar el tratamiento y seguimiento de la paciente”.

“Las esperamos a todas las vecinas de Laguna Blanca y de las localidades cercanas que deban hacerse su control anual de mamografía y que aún no lo hayan hecho, a que se acerquen con su DNI, de lunes a viernes y soliciten su turno. Es fundamental cumplir con este control para detectar de manera temprana el cáncer de mama, una enfermedad que cuando es diagnosticada y tratada a tiempo, puede curarse”, dejó como mensaje al finalizar la licenciada Sánchez.

