Servicio de Terapia Intensiva del HAC presentó una innovadora tecnología

El evento contó con la presencia de destacados profesionales, como el doctor Fernando Lombi, médico Intensivista y Nefrólogo del Hospital Británico; el doctor Néstor Raimondi, médico Intensivista y presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos; y la licenciada María Luisa Colli, jefa de Enfermería del Centro de Diálisis del Hospital Italiano de Buenos Aires.

La presentación se centró en la actualización y puesta en marcha de la tecnología CytoSorb, un sistema extracorpóreo que absorbe eficientemente citoquinas de la circulación, disminuyendo la respuesta inflamatoria. Esta tecnología es compatible con hemodiálisis, reemplazo renal continuo y soporte extracorpóreo de oxigenación.

El HAC es la primera institución en la provincia de Formosa en contar con esta tecnología, y una de las pocas en Argentina. El equipo de Terapia Intensiva del hospital, con el asesoramiento de dichos especialistas, estará a cargo de la implementación y utilización de este equipamiento.

Desde la Administración General del HAC, destacaron la importancia de seguir creciendo e incorporando equipamiento de gran relevancia para los pacientes, lo que se refleja en el desarrollo de prestaciones médicas, capacitación del recurso humano e infraestructura.