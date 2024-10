Servín: “El plan económico llevado adelante por Milei es macabro y perverso”

Bajo el lema “Basta de hambre” se llevó adelante la jornada de lucha encabezada por diferentes organizaciones sociales del país. El referente del Polo Obrero en formosa, Fabián Servín dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto dijo que el plan económico que está llevando adelante Milei es macabro.

Sevín comenzó diciendo: “fue una jornada nacional y tuvo una réplica en varias provincias del país y en Capital Federal la manifestación se realizó frente al ministerio de Capital Humano”.

Y añadió “una vez la ministra Pettovello dijo que iba a atender uno por uno a los que tengan necesidades, es por ello que llevamos hasta ese lugar a nuestras filas para que vea la lucha contra el hambre”.

“Tenemos que decir que esta situación económica es insostenible, no se aguanta más, crece la cantidad de pobres e indigencia y es por eso que los Gobiernos den respuestas”, manifestó.

“Entendemos que el Estado tendría que reforzar la ayuda, la asistencia a los sectores más vulnerables y eso no está sucediendo, al contrario la motosierra está pasando por los que menos tienen”, explicó.

“Los recortes en la provincia son del 70 por ciento, esto es una locura. Las provincias del norte son las que siempre la pasan muy mal porque no repunta nunca la situación económica en Formosa. La pobreza no es nueva”, aseveró Servín.

“El plan económico que está llevando adelante Milei es muy macabro, muy perverso porque ajusta a los sectores más populares para generar los recursos y pagar los intereses de la deuda. el famoso déficit cero es a costa de la necesidad de la gente y del hambre del pueblo”, cerró.