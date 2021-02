Servín instó a avanzar en asambleas barriales para organizar la lucha por el techo digno

Compartir

El referente del Partido Obrero en Formosa, Fabián Servín se refirió a la lucha que muchas familias formoseñas llevaron adelante en los últimos días por un “techo propio” y dejó en claro que desde su sector apoyan todos los reclamos populares y exigen al gobierno la entrega inmediata de todos los módulos habitacionales disponibles y el acceso a la tierra para construir.

“En los últimos días se pusieron en pie varios cortes de ruta en distintos puntos de acceso a la ciudad de Formosa, tanto en la zona Norte como Sur. Los diferentes cortes, sin embargo, obedecen al mismo reclamo, una vivienda para vivir”, contextualizó Servín.

Seguidamente indicó que la situación es “desesperante” donde “el nivel de hacinamiento en los que viven dos, tres y más familias en una misma casa, no solo es agobiante sino hasta peligroso en tiempos de pandemia. Por otro lado, la grave situación económica con altísima inflación, hacen imposible pagar los altos costos de los alquileres, quedando muchos en la calle”.

“En este cuadro se desata la lucha por el techo propio. Fueron más de cuatros los grupos de familias que con las mujeres al frente y provenientes de distintos barrios, se organizaron para llevar adelante estos reclamos cortando la ruta 11 en cuatro puntos”, resaltó.

Agregó además el referente del PO que los reclamos por vivienda llevan mucho tiempo en la provincia y afecta a miles de familias. “El Gobernador Gildo Insfrán había prometido en la campaña de octubre del 2013 que para el año 2015 llegaría a déficit cero, es decir, que no existirían familias sin casa. Sin embargo, lejos de resolverse la problemática se profundiza. El gobierno solo se ocupa de desacreditar el reclamo acusando a algunas de las personas que protagonizan el corte, un ataque desvergonzado para un gobierno cargado de sospecha de corrupción vinculados a la construcción de viviendas y de maniobras en el sistema de entrega, sin embargo los cañones no apuntan contra estos funcionarios sino contra los más vulnerables, no debemos caer en estas maniobras con las que el gobierno pretende desviar el foco y ocultar el grave problema de déficit habitacional que atraviesan las familias trabajadoras, imposibilitados de alcanzar una vivienda propia”, lanzó.

En este contexto clarificó que “desde el Partido Obrero y Polo Obrero apoyamos todos los reclamos populares y exigimos al gobierno la entrega inmediata de todos los módulos habitacionales disponibles y el acceso a la tierra para construir. De la misma forma demandamos un plan masivo de vivienda populares.”.

“Por este reclamo y por muchos otros, es necesario de forma urgente avanzar en asambleas barriales para organizarnos en la lucha por la conquista de todas las reivindicaciones”, finalizó diciendo Servín.

