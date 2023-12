Servín: «Se ve un escenario muy complicado por las medidas anunciadas»

El referente del Polo Obrero, Fabián Servín en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la manifestación llevada adelante el día de ayer en gran parte del país. En Formosa no pudo ser llevado adelante por las lluvias que se registraron desde horas tempranas. Explicó que «se ve un escenario muy complicado por las medidas anunciadas».

Servín comenzó diciendo: «vemos un escenario muy complicado con todas las medidas anunciadas por el nuevo gobierno y esto es así para todos los trabajadores y en especial para los desocupados, es así que decimos que vamos a un escenario complicado porque habrá mucho conflicto social más allá de que el Gobierno quiere cercenar el derecho a la protesta».

«El Gobierno nos aplica un mazazo económico y nos quiere impedir nuestro derecho a protestar. Quiere que nos quedemos en nuestras casas, esa no es la actitud del Polo Obrero y nosotros seguiremos luchando contra este gobierno y contra todos los anteriores como lo hicimos siempre», añadió.

Y explicó «nosotros nos hemos plantado contra todos los gobiernos cuando estos no respeten a los trabajadores. El Polo Obrero siempre saldrá a la calle y más allá de las amenazas y de más cuestiones del actual gobierno».

Línea de denuncia

«Dentro del Polo Obrero nada es obligatorio, nosotros somos una organización democrática y de lucha, convocamos y llamamos a la gente a organizarse, nosotros discutimos sobre la realidad de la gente actualmente», aseveró.

«La movilización de hoy (por ayer) fue votada por todos los miembros de la organización, no soy yo el que dice que nos tenemos que ver el 20 en la plaza y que vengan todos. Nosotros somos democráticos, con la línea para realizar denuncia de aprietes, pensamos que esta bien, pero que en nuestro caso no es necesario porque hemos sacado ese método», manifestó al respecto.

Finalmente dijo hay una campaña para meterle miedo a la gente, “nunca vi esto porque hasta en la página del Anses aparece la leyenda el que corta no cobra, esto es para asustar a la gente y es contra los sectores más vulnerables. Hasta ahora vimos todas mentiras y las mismas fueron dichas en la campaña».