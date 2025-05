Sesión abierta con la medium Noelia Pace en el Cine Italia

Noelia Pace se presentará por primera vez en Formosa con “Mediumnidad”, una sesión pública que tendrá lugar el sábado 3 de mayo a partir de las 20 en el Cine-Teatro “Italia”.

Los tickets on line se encuentran disponibles en www.plateavip.com.ar. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en España 415 , con todos los medios de pago, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 21.

La reconocida médium, a través de su conexión con el más allá, invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la trascendencia del espíritu, brindando consuelo y una nueva comprensión del propio viaje existencial.

Cabe recordar que en 2021 fue la primera en llevar sus encuentros de espiritismo a una sala teatral. Desde entonces no ha parado de recorrer las principales ciudades del país, entre las que próximamente se encuentra Formosa.

“Mi vida como médium comienza a los 6 años, donde la incertidumbre, ¿los miedos y el qué dirán? me atraparon, pero aún más me atrapó este don maravilloso que me permite conectar con las almas, con los espíritus y sobre todo con la energía que somos y pertenecemos al universo. A través de los años de la infancia adolescencia y juventud fui formándome entre espiritistas y esotéricos dándole cause a mi energía para poder desarrollar este don maravilloso y así llegar a la adultez y permitirme expandir mi conocimiento y mi conexión con la humanidad. Las almas conectan, el espíritu conecta, somos energía, somos parte de este universo y estoy aquí para unirnos y así poder sanar y comprender que la muerte solo es transformación y el tiempo es infinito”, afirmó Pace.

Reveló que es feliz brindando su don a “aquellos que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, en qué plano se encuentran, si hay pendientes, si hay pedidos de disculpas o inclusive palabras de afecto para alivianar a los que seguimos vivos».

Públicamente predijo al detalle el último partido de la final del Mundial de Futbol en America24 , además de revolucionar las redes por su participación en el podcast La Cruda de Migue Granados y la exitosa edición de su libro “El Tarot en tu ser”. Por otra parte, ha sido galardonada con los premios “Faro de Oro”, “Estrella de mar” y “Martín Fierro”.

La mediumnidad es la capacidad de algunos individuos para interactuar con el mundo espiritual, facilitando la comunicación con entidades no visibles como espíritus, ángeles o demonios. Los médiums actúan como un puente entre dimensiones, permitiendo escuchar, transmitir mensajes e incluso tener conversaciones con estas entidades.

Con un profundo conocimiento de la astrología y la metafísica, Noelia Pace lleva al público a trascender los límites de lo tangible y descubrir una nueva dimensión de conexión y entendimiento con lo desconocido.