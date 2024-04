SeTIC: revisión y renovación de los Acuerdos Escolares de Convivencia

El Equipo de Apoyo y Orientación del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), llevó a cabo una reunión con autoridades y equipos ministeriales en el marco del proceso de revisión y renovación de los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) en el Nivel Secundario y sus modalidades, coordinada desde la línea de Convivencia Escolar del organismo.

Al respecto, la licenciada Romina López, responsable del SeTIC, recordó que este proceso inició en el año 2023 y explicó que, en el presente ciclo lectivo, tienen como objetivo la evaluación y aprobación de los acuerdos.

Por tal motivo, trabajan conjuntamente con las Direcciones de Educación Secundaria y Técnica, los Departamentos de Educación Especial, Privada y Permanente y las Modalidades de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, para que todas las escuelas secundarias puedan generar un documento con la colaboración de los diferentes actores que integran el ámbito educativo (estudiantes, docentes, no docentes, directivos y familias).

Además, aclaró: “Lo que diferencia a este documento es que no es algo estático, sino que viene a adaptarse al contexto donde está inserto el ámbito de la escuela, a erigir criterios principales que la institución o comunidad quiere establecer como propios”.

Por ello, “la importancia que sea participativo, de manera respetuosa, responsable, y que el encuadre tenga claridad, hoy estamos frente a un paradigma donde la escuela se construye y la construimos con la comunidad educativa”.

Cabe recordar que desde el SeTIC cuentan con un documento referencial, la Resolución N° 3262/12 para la revisión, adecuación o elaboración de los Acuerdos Escolares de Convivencia para orientar y acompañar con claridad el proceso.

“Anteriormente contábamos con un reglamento escolar que era único para todo el territorio de la provincia y este Acuerdo Escolar, sin embargo, viene a generar que cada escuela pueda establecer sus propias normas, criterios y principios. Para la instancia de evaluación se va a tener que generar otra, la capacitación de evaluadores y culminar con la aprobación del Acuerdo Escolar, y cada una tendrá una disposición otorgada por el nivel al cual pertenece”, sostuvo la funcionaria.

Durante el encuentro avanzaron en cuanto a la planificación anual, las diversas estrategias de fortalecimiento y acompañamiento a las unidades educativas y las instancias de capacitaciones para quienes van a ser referentes evaluadores de los acuerdos escolares, entre otros temas.

“Es importante hacer foco en la responsabilidad que tenemos todos como sociedad, en construir la escuela, ella no está dada solamente para los estudiantes, sino también para los adultos que atraviesan ese espacio; seamos responsables y comprometidos al momento de acompañar a nuestras niñas, niños y adolescentes en los procesos”, concluyó López.