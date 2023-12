Seven de Dubai: Los Pumas 7’s perdieron y se quedaron con la medalla de Plata

Los Pumas 7’s se quedaron con la medalla de Plata del Seven de Dubai tras caer por 12-7 con Sudáfrica en la gran final. Antes, en la acción del segundo día, habían derrotado por 21-19 a Nueva Zelanda en semifinales, y por 21-14 a Samoa en cuartos. El sábado, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían superado en la fase de grupos a Irlanda por 17-7, a España por 26-12 y a Australia por 31-14.

LOS PUMAS 7’S 7-12

SUDÁFRICA (domingo)

Los Blitz Boks fueron los absolutos dominadores de la primera parte. Con una incesante presión, y una impecable labor en el contacto, neutralizaron por completo a un seleccionado argentino que le resultó imposible mantener la posesión de la pelota y asentarse en terreno rival. De esta manera, Impi Visser y Shilton van Myk apoyaron un try cada uno. En el complemento, de entrada los hombres de Gómez Cora pudieron contrarrestar la postura sudafricana con su característico empuje y su juego de pases cortos, con los que Matías Osadczuk llegó a anotar una conquista. No obstante, los africanos nunca bajaron el pie del acelerador y supieron aguantar a Los Pumas 7’s para quedarse con el Oro.

Formación de Los Pumas 7’s: 12. Santiago Mare, 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 13. Marcos Moneta, 14. Jaoquín Pellandini, 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade.

LOS PUMAS 7’S 21-19

NUEVA ZELANDA (domingo)

En un auténtico partidazo de ida y vuelta, ambos equipos se fueron repartiendo el dominio y se hicieron fuertes con transiciones largas de pases y la potencia individual de sus jugadores. En este contexto, Matías Osadczuk había adelantado parcialmente a Los Pumas 7’s, aunque una seguidilla de tres tries provocaron que Nueva Zelanda no solo pase a ganar, sino que se acomode en el marcador y se imponga en la cancha. De todas formas, el empuje argentino no cesó, y ya en la recta final del partido, aparecieron Agustín Fraga y Gastón Revol para, junto con las conversiones de Tobías Wade, pasar a ganar el encuentro y aguantar un resultado que ya no se les volvió a escapar.

Formación de Los Pumas 7’s: 12. Santiago Mare, 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 13. Marcos Moneta, 14. Joaquín Pellandini, 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade.

LOS PUMAS 7’S 21-14

SAMOA (domingo)

El combinado isleño sorprendió de entrada a Los Pumas 7’s cortándoles todas sus vías de ataque y sometiéndolos a un juego que no suelen padecer. De esta forma, llegó dos veces al ingoal rival. Después, con el correr de los minutos, los hombres de Gómez Cora fueron reacomodándose en la cancha para contrarrestar la propuesta rival, y así, junto con las constantes indisciplinas de los samoanos, terminaron imponiendo su estilo para que Marcos Moneta dos veces y Germán Schulz apoyen los tres los tries con los que el seleccionado nacional remontó la historia para sacar el pasaje a las semifinales.

Formación de Los Pumas 7’s: 12. Santiago Mare, 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 13. Marcos Moneta, 14. Joaquín Pellandini, 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade.