Seven de Hong Kong: Los Pumas 7’s superaron a Canadá

Los Pumas 7’s comenzaron su camino en el Seven de Hong Kong y consiguieron un importante triunfo ante Canadá por 17-7 en le debut. Los próximos compromisos para el elenco dirigido por Santiago Gómez Cora para cerrar el Grupo A serán los partidos del sábado frente a Samoa (1:16) y Fiji (5:37) durante la segunda jornada de competencias, en búsqueda de los cuartos de final de Oro.

Los Pumas 7’s arrancaron el Seven de Hong Kong con victoria sobre Canadá. En el inicio del encuentro, Marcos Moneta sorprendió a la defensa norteamericana cuando, en un intento por agarrar la pelota desde el piso, el Rayo la robó con dos kicks largos de rastrón, ganó en velocidad hasta llegar al ingoal para marcar la primera conquista del equipo argentino. Luego, al minuto, Agustín Fraga obtuvo su try por la punta derecha, mientras que Josiah Morra descontó para Canadá. En el complemento, Luciano González Rizzoni tuvo su oportunidad y facturó cerca del cierre del encuentro que finalmente terminó en victoria celeste y blanca por 17-7. De esta manera, el elenco dirigido por Gómez Cora esperará por Samoa y Fiji para ir por el cuadro del Oro.

Con Tries de Moneta, Fraga y González Rizzoni, el equipo argentino consiguió una victoria clave en su primer partido en tierra asiática.

FORMACIÓN: 1. Rodrigo Isgró, 5. Agustín Fraga, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 8. Gastón Revol (c), 9. Matías Osadczuk, 11. Luciano González Rizzoni y 13. Marcos Moneta.

SUPLENTES: 2. Santiago Vera Feld, 12. Tomás Lizazú, 14. Joaquín Pellandini, 21. Matteo Graziano y 22. Tomás Elizalde.