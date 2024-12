Seven de la República: cuatro equipos iban por el título

Mar del Plata, Córdoba, Tucumán y Salta luchaban este domingo por convertirse en el nuevo campeón del torneo de rugby más grande a nivel nacional. Por el lado femenino, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Nordeste se disputarán el oro.

Este sábado, la ciudad de Paraná, Entre Ríos, vivió una jornada intensa de rugby con el inicio de la 40ª edición del Seven de la República masculino y la 8ª edición del femenino. La tradicional competencia, organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), reunió a los seleccionados de todo el país, dejando definidos a los protagonistas que disputarán las instancias finales este domingo.

Tras un primer día repleto de acción, quedaron definidos los cruces de las semifinales de la Zona Campeonato masculina: Por la copa de Oro Masculina, Mar del Plata enfrentará a Salta, mientras que Cordobesa se medirá con Tucumán. Por la Copa de Plata, los duelos serán entre Buenos Aires y Sanjuanina, y Entrerriana frente a Santafesina. La pelea por el Bronce continuará con los encuentros Nordeste vs Cuyo y Rosario vs Uruguay, mientras que por la Copa Permanencia tendrá los partidos entre Alto Valle vs Santiagueña y Tierra del fuego vs Misiones.

En el torneo femenino, Buenos Aires, Cordobesa, Tucumán y Nordeste avanzaron a las semifinales por el 1° puesto de la Zona Campeonato, tras protagonizar partidos intensos que dejaron resultados para destacar. Las semifinales por el 5° puesto enfrentarán a Entrerriana vs Austral y a Alto Valle vs Oeste, mientras que los puestos 7° a 9° serán definidos por un triangular todos contra todos entre el combinado de Cuyo y los perdedores de las semifinales por el 5° puesto.

En la Zona 1, el seleccionado de Mar del Plata dió el batacazo y eliminó a Buenos Aires, vigente campeón y máximo ganador del certamen masculino (17 títulos). De esta manera, el conjunto marplatense irá por el primer Seven de la República de su historia. El conjunto de la Costa Atlántica no arrancó de la mejor manera y perdió su primer encuentro contra Nordeste por 24 a 5. No obstante, se recuperaron en el segundo partido, derrotando por 19 a 15 a Alto Valle, y en el último partido de la zona de grupos doblegaron a la selección de la URBA por 24 a 14, asegurando su pase a la semifinal de Oro.

En la Zona 2, en tanto, el seleccionado de Córdoba, campeón del torneo en 3 oportunidades (la última en 2018), se aseguró el primer lugar con 2 victorias y una derrota. El primer cotejo lo disputó contra su par de Rosario y se impuso por 21 a 12. En segunda instancia, derrotó al combinado de Tierra del fuego por 45 a 5, y posteriormente cerró la fase de grupo con una derrota ante la selección Entrerriana por 22 a 17.

Con 3 victorias, Tucumán resultó vencedor de la Zona 3 y se anota como otro de los candidatos al título. El conjunto tucumano busca su tercera consagración en el Seven de la República masculino, tras el torneo obtenido en 2019. La Naranja derrotó por 38 a 7 a Misiones en su primer cruce de la etapa de grupos y en el segundo encuentro se impuso por 26 a 10 ante la selección Santafesina. En el último cruce, el combinado tucumano derrotó a Uruguay por 17 a 7.

El cuarto semifinalista será el seleccionado de Salta, que también logró cerrar una participación perfecta en zona de grupos, con 3 victorias. Los salteños buscan alzarse con el trofeo tras 13 años (la última vez en 2011) y sumar el tercer Seven de la República a sus vitrinas. El conjunto norteño comenzó su recorrido con una clara victoria por 26 a 7. Luego, en el segundo turno, se impuso por 12 a 10 a Cuyo en un emocionante encuentro, para luego cerrar su participación en la Zona 4 con una victoria sin sobresalto por 24 a 5 ante la selección Santiagueña.