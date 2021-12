Seven de la República: Formosa ya está en Paraná

Compartir

El Seleccionado de Formosa Seven partió la noche del jueves con destino a la ciudad de Paraná, donde disputará el tradicional Seven de la República los días Sábado 4 y Domingo 5. Formosa estará en la zona 1 de ascenso junto a Salta y Austral.

El plantel con 12 jugadores, un cuerpo técnico compuesto por Marcelo Heredia y German Ledesma en la dupla técnica, Matias Renzulli como Preparador Físico, Claudio Verzilli quien será el manager del Seleccionado y también estará el Presidente de la URF Alfredo Fernández Bedoya.

Además Brenda Camacho viajo junto al plantel, ya que fue convocada nuevamente para dirigir partidos nacionales junto al panel UAR.

Jugadores: 1 Antonio Idoyaga, 2 Enzo Gonzalez, 3 Fabricio Melian, 4 Thiago Bejarano, 5 Facundo Robles , 6 Juan Altamirano, 7 Dante Caballero, 8 Nahuel Espinosa , 9 Ivan Campuzano , 10 Ramiro López , 11 Gaston Mongelos y 12 Lautaro Pignochi.

La actividad tendrá como epicentro el Club Atlético Estudiantes (cancha 1 y 2 en El Plumazo) y Paraná Rowing (cancha 3 en La Tortuguita), y los equipos estarán divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso.

La última edición del Seven de la República se llevó a cabo en 2019 y fue ganada por Tucumán, qué venía de perder el encuentro cumbre ante Córdoba en 2018, tras vencer en la final a Uruguay por 12 a 8, mientras que Buenos Aires se alzó con la Copa de Plata, Misiones con la de Bronce y Sur con el ascenso a la Zona Campeonato.

Por su parte, el certamen contará con un cuadrangular de rugby femenino de 15 jugadoras entre las cuatro Uniones con más fichajes realizados hasta el 1 de octubre de 2021, en partidos de 30 minutos de duración y con scrum sin disputa.

Las Uniones participantes serán Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Andina, que reemplaza a Buenos Aires, quien no podrá asistir al torneo por compromisos asumidos con anterioridad. Será el estreno del rugby femenino de 15 jugadoras por lado en nuestro país.

Las zonas del Seven

de la República 2021

Zona Campeonato

Zona 1: Tucumán, Misiones, San Juan y Entre Ríos B (reemplaza a Chile).

Zona 2: Uruguay, Santa Fe, Santiago del Estero y Sur.

Zona 3: Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Lagos del Sur.

Zona 4: Noreste, Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos

Zona Ascenso

Zona 5: Salta, Formosa y Austral.

Zona 6: Tierra del Fuego, Andina y San Luis.

Zona 7: Paraguay, Oeste y Jujeña.

Zona 8: Chubut, Alto Valle y Santacruceña.

La actividad se iniciará el sábado 4 de diciembre a las 11, en las 3 canchas, hasta las 12.20 y por la tarde se reiniciará a las 16 y desde las 17.20 se concentrará en las canchas 1 y 3 hasta completar la fase de grupos, a las 20.40.

Por su parte, la jornada final, que se desarrollará el domingo 5, se llevará a cabo desde las 10 con actividad en 3 canchas hasta las 11.40. Luego, desde las 15.40, comenzará la actividad de la tarde y desde las 19 serán todas las finales en la cancha principal, hasta las 20.40.

Compartir

