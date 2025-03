Shakira se encontró con sus fanáticos a la salida de su hotel a pesar de las altas temperaturas

A pocos días de su llegada a Buenos Aires en el marco de su gira Las Mujeres No Lloran, Shakira volvió a demostrar por qué su sola presencia desata una revolución en el público argento. Bajo un sol abrasador y con temperaturas extremas, la estrella colombiana salió de su hotel en el centro de la ciudad para dirigirse a un compromiso profesional, pero antes se tomó un momento para saludar a los fanáticos que la esperaban ansiosos.

En medio del ardiente sol y las altas temperaturas que no daban tregua, ni el calor sofocante pudo opacar la emoción de quienes se apostaron en la puerta de un exclusivo hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, a la espera de un instante único: ver a Shakira de cerca. Y la estrella no los defraudó, ya que se acercó de inmediato para saludarlos, sacarse fotos, e incluso aceptar los pedidos de autógrafos de las personas que se reunieron para verla.

Vestida con un look urbano y relajado, con un top ajustado, un jeans oversized rasgado, zapatillas y una gorra negra con la letra “B”, la cantante colombiana salió sonriente, acompañada por su amiga y excuñada Gabriela Vaca Guzmán (hoy esposa de Jorge Brito hijo) y escoltada por su equipo de seguridad. Sus inconfundibles trenzas, su frescura y su carisma la convirtieron en el centro de todas las miradas. Con un gesto amable, se acercó a saludar a los fanáticos que la esperaban bajo el sol, generando una auténtica revolución en la ciudad.

Pero su destino no era cualquier sitio: la cantante de Barranquilla se dirigía al Palacio Sans Souci, la imponente residencia ubicada en la zona norte de Buenos Aires, donde tenía planeado grabar una esperada colaboración, según pudo saber Teleshow. Al subir a la camioneta que la trasladó al lugar, la cantante no dejó de sonreír, consciente de la euforia que su presencia despierta en Argentina.

Cabe recordar que la estrella colombiana aterrizó en Buenos Aires pasada la medianoche del martes, en un vuelo privado procedente de Bogotá, donde hizo escala tras partir de Chile. Su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza no pasó desapercibida: cientos de fanáticos la esperaban con carteles, gritos y celulares listos para capturar su primera imagen en el país. Acompañada por su hermano y vestida con ropa cómoda, la cantante evitó dar declaraciones, pero agradeció con una sonrisa el cariño del público.

Su arribo se dio en medio de un contexto particular, ya que Shakira debió cancelar sus conciertos en Chile debido a problemas logísticos. Esto solo aumentó la emoción de los seguidores argentinos, que se preparan para recibirla en dos noches históricas en el Campo Argentino de Polo luego de ocho años desde su última gira mundial, El Dorado World Tour.

Con un montaje espectacular y un repertorio cuidadosamente seleccionado, la artista ofrecerá un recorrido por todas las etapas de su carrera. Desde los éxitos recientes que marcaron su nueva era artística hasta los clásicos que la catapultaron a la fama global. Sonarán himnos como “Ciega, sordomuda”, “Ojos así”,” Hips Don’t Lie” y “La Tortura”, en un show diseñado para hacer vibrar a miles de fanáticos.

Pero esta gira no es solo un reencuentro con su público, sino también una reafirmación de su identidad artística. En una reciente entrevista, la colombiana expresó: “Este tour es una celebración de mi viaje musical y un énfasis en la importancia de mis raíces latinas en la construcción de mi identidad y éxito”.

Con cada paso que da, la artista reafirma su conexión con el público argentino, que la ha recibido con los brazos abiertos y con la emoción a flor de piel. Su visita promete momentos inolvidables, y cada aparición suya, como la que dejó estas postales en la puerta del hotel, es una prueba más del impacto que genera en el país.