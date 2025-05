Shakira sufrió un accidente durante su concierto en Montreal

Shakira vivió un momento inesperado durante su concierto del martes 20 de mayo en el Bell Centre de Montreal, Quebec, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. En medio de la interpretación de su clásico de 2001 “Whenever, Wherever”, la artista de 48 años sufrió una aparatosa caída frente a miles de asistentes.

El incidente, captado por fanáticos y difundido rápidamente en redes sociales como X (anteriormente Twitter), mostró a la colombiana desplazándose por el escenario cuando, justo antes de comenzar a cantar el primer verso de la canción, perdió el equilibrio, resbaló y cayó de lado sobre el suelo.

Lejos de dejarse vencer por el momento, la cantante se levantó con elegancia y continuó su actuación como si nada hubiese pasado, lo que le valió una avalancha de elogios por parte del público y seguidores en línea.

“Lo manejó como la jefa que es”, escribió un usuario en X, mientras que otro agregó: “Un gran ejemplo de resiliencia. Espero que no se haya lesionado. Estas caídas suelen doler al día siguiente”.

Una tercera persona se limitó a escribir “Mother”, término utilizado por los fans para referirse con admiración a mujeres poderosas.

Posteriormente, la propia Shakira compartió el video de su caída en una historia de Instagram, mostrando que tomó el momento con humor y profesionalismo. El gesto fue recibido con aún más cariño por parte de sus seguidores, que resaltaron su actitud positiva ante la adversidad.

Este no ha sido el único contratiempo que la artista ha enfrentado en su actual gira. El 15 de febrero fue hospitalizada de emergencia por un “problema abdominal”, según informó en un comunicado publicado en sus redes sociales al día siguiente.

Siguiendo la recomendación de los médicos, Shakira canceló su presentación del 16 de febrero en el Estadio Nacional de Perú, que formaba parte de una doble fecha en Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que ir a urgencias por un problema abdominal y actualmente estoy hospitalizada. Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy. Estaba ansiosa por reunirme con mis increíbles fans aquí en Perú”, expresó la cantante en su mensaje.

A pesar de los contratiempos, desde problemas de salud hasta caídas imprevistas, Shakira ha demostrado que sigue siendo una artista resiliente, con una conexión inquebrantable con su público y una energía inagotable sobre el escenario.